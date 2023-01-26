تاليسكا يوافق على تمديد عقده مع نادي النصر حتى 2027

كشفت صحيفة "aksam" التركية عن توصل إدارة النصر السعودي لاتفاق مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لتمديد عقده.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة ‎النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدا في راتبه.

وأشارت إلى أن تاليسكا، البالغ من العمر 28 عاما، وافق على توقيع عقد جديد مع النصر، حيث اتفق الطرفان على كافة الأمور.