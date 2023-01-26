تاليسكا يوافق على تمديد عقده مع نادي النصر حتى 2027
كشفت صحيفة "aksam" التركية عن توصل إدارة النصر السعودي لاتفاق مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لتمديد عقده.
ووفقا للصحيفة، فإن إدارة النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدا في راتبه.
وأشارت إلى أن تاليسكا، البالغ من العمر 28 عاما، وافق على توقيع عقد جديد مع النصر، حيث اتفق الطرفان على كافة الأمور.
وينتهي العقد الحالي لتاليسكا مع النصر في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادما من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 14 هدفا خلال 12 مباراة شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، وبعد مرور 14 جولة.
وبدأ تاليسكا مسيرته مع باهيا ثم انتقل إلى بنفيكا وبشكتاش وغوانغجو ايفرغراند.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن اللاعب البرازيلي سجل 37 هدفا وصنع 14 في 80 مباراة مع بشكتاش، وسجل 20 وصنع 4 في 78 مباراة مع بنفيكا، في حين شارك في 65 مباراة مع غوانغجو ايفرغراند سجل فيها 39 هدفا وصنع 13.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 33 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق الفوز 10 مرات مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة.
ويتقدم النصر بنقطة واحدة عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر من النصر.