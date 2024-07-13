بشكتاش يقدم عرضا للنصر السعودي لضم نجمه البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي بشكتاش التركي قدمت عرضا رسميا للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكره الصحفي التركي، ظافر إرتاس، اليوم السبت، فإن إدارة بشكتاش قدمت عرضها الرسمي للاعب البرازيلي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ولم يكشف التقرير عن المبلغ الذي قدمه مسؤولو النادي التركي لضم اللاعب البرازيلي، أو مدة التعاقد.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي النادي السعودي يرفضون التفريط في خدمات اللاعب، ويرغبون في استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن النصر لا يزال يرغب في الاستغناء عن خدمات تاليسكا، وقد حدد مبلغاً تقدر قيمته بنحو 13 مليون يورو، مقابل بيع عقده.

وغاب تاليسكا عن صفوف فريقه في الشهرين الأخيرين من الموسم الماضي، بعد تعرّضه للإصابة خلال استعداده لخوض مواجهة الذهاب أمام العين الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 4 مارس.

وعقب تعرضه للإصابة، أجرى النجم البرازيلي عملية جراحية ناجحة في وتر العضلة الأمامية، وتعافى أخيرًا تمامًا، وأصبح جاهزًا لخوض المباريات في الموسم الرياضي المقبل.

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وتعاقد النصر مع صاحب الـ30 عامًا في الميركاتو الصيفي 2021، بصفقة انتقال حر.

وخلال الموسم الماضي، شارك تاليسكا في 17 مباراة عبر مسابقة دوري روشن السعودي، واستطاع هز الشباك 16 مرة، وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام، دافع اللاعب البرازيلي عن قميص ناديه في 85 مباراة، مُسهمًا بـ78 هدفًا (أحرز 68 هدفًا، وقدّم 10 تمريرات حاسمة).