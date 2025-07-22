آرسنال يحسم صفقة جيوكيريس.. اكتمال أصعب انتقال في "الميركاتو"

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي من إغلاق ملف التعاقد مع النجم السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتنغ لشبونة، بعد مفاوضات ماراثونية كادت تعرقل الصفقة؛ بسبب خلافات حول بنود المدفوعات الإضافية.

وبفضل إصرار اللاعب على ارتداء قميص "المدفعجية" وتنازلات مالية من وكيله، أصبح الإعلان الرسمي عن الصفقة مسألة وقت فقط، وسط تعزيزات كبيرة يقوم بها النادي اللندني تحت إشراف مديره الرياضي الجديد أندريا بيرتا.

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التفاصيل الكاملة للصفقة

كشفت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، بنود الاتفاق المالي بين الناديين، حيث قالت: "توصل آرسنال وسبورتنغ لشبونة إلى اتفاق مبدئي بقيمة 63.5 مليون يورو (ما يعادل 54.8 مليون جنيه إسترليني أو 74.2 مليون دولار)، مع مكافآت مستقبلية تصل إلى 10 ملايين يورو (8.6 مليون جنيه إسترليني أو 11.7 مليون دولار) مرتبطة بتحقيق أهداف محددة".

وأشارت إلى أن تأخر إتمام الصفقة كان بسبب خلافات حول طبيعة وشروط المدفوعات الإضافية، لكن المحادثات المتقدمة في الأيام الأخيرة أوصلت الطرفين إلى مرحلة شبه نهائية، ولم يتبقَّ سوى تعديلات طفيفة على بنود العقد.

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إصرار جيوكيريس على الانتقال لآرسنال

رغم الاهتمام المتأخر من أندية أوروبية أخرى، رفض المهاجم السويدي (27 عامًا) أي عروض منافسة، ووافق وكيله على التنازل عن عمولته لتسهيل الصفقة.

ومن المتوقع أن يوقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2030، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.

لماذا يُعتبر جيوكيريس الصفقة الأهم؟

يمتلك جيوكيريس سجل أهداف مذهل، حيث سجل 54 هدفًا في 52 مباراة مع سبورتنغ الموسم الماضي، ويُعد أحد أكثر المهاجمين طلبًا في أوروبا.

وفي آرسنال عانى الفريق من غياب مهاجم مركزي طوال موسم 2024-2025؛ بسبب إصابات كاي هافرتز وغابرييل جيسوس، ما أثّر على الأداء الهجومي (17 هدفًا أقل من ليفربول البطل).

كما أن جيوكيريس ليس مجرد هدّاف، فهو يتمتع بقدرات بدنية استثنائية، حيث يجمع بين السرعة والقوة، ويُظهر أداءً مكثفًا بدون كرة.