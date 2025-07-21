بديل مفاجئ يدخل حسابات الأهلي لتعويض وسام أبو علي

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي المصري بدأت البحث بشكل قوي عن بديل للفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأحمر، والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى كولومبوس كرو الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ودخل وسام أبو علي في أزمة مع إدارة الأهلي عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية وتألق اللاعب بشدة، حيث تم رفض فكرة رحيله رغم تلقيه عروضًا قوية، ليدخل اللاعب في حالة تمرد ويرفض السفر مع الفريق إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد المقام في تونس، لتضطر الإدارة في النهاية إلى التفاوض لبيعه والاستفادة من أموال صفقته لتدعيم الصفوف بمهاجم جديد.

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ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، فإن إدارة الأهلي تفكر في ضم أحمد حسن (كوكا)، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، واللاعب من الأسماء المطروحة".

وأوضح شوبير أن كوكا يرغب باللعب بقميص الأهلي، ويحلم بالعودة لقيادة هجوم الفريق بعد رحيل وسام أبو علي.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مسيرته الكروية في الأهلي، ورحل عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عامًا.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

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ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي برفقة لوهافر وأسهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض اللاعب 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

وكشف كوكا في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية عن مفاوضات الأهلي معه، قائلًا: "جرت محادثات ودية سابقًا مع الأهلي قبل انضمام غراديشار للفريق في يناير، لكنها لم تصل للطابع الرسمي، الأهلي بالنسبة لي مختلف وأنتظر فرصة العودة".