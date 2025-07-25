اسم مهم.. خيار الأهلي السعودي الأول لدعم الهجوم

بدأت إدارة الأهلي السعودي التحرك بكل قوة لتدعيم الجانب الهجومي وخاصة مركز الجناح بصفقة مميزة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يبرم الأهلي سوى صفقة وحيدة بضم عبد الإله الخيبري ظهير أيسر الرياض السعودي، بينما رحل عن صفوفه عدة نجوم بارزين على رأسهم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي انتقل إلى السد القطري.

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ورحل أيضاً الإسباني غابرييل فيغا لاعب الوسط إلى بورتو البرتغالي، بجانب رحيل الثلاثي عبد الكريم دارسي والبرازيلي ماركاو، والمقدوني إزغان إليوسكي عقب نهاية عقودهم.

ووضع الأهلي اسم اللاعب صالح أبو الشامات جناح فريق الخليج السعودي على رأس اهتماماته من أجل تدعيم هذا المركز.

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ويبلغ أبو الشامات 22 عاماً، ويرتبط بعقد مع الخليج حتى صيف 2027، ويملك في رصيده مباراتين دوليتين مع المنتخب السعودي.

وانضم اللاعب إلى صفوف الخليج في يوليو 2024 قادماً من القادسية السعودي، وخاض 35 مباراة في دوري روشن للمحترفين، وسجل هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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وخاض أبو الشامات 14 مباراة مع المنتخب الأولمبي السعودي، كما يلعب في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر.