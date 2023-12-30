كريستيانو رونالدو ينال إنذارا بعد انفعاله على الحكم (فيديو)

وتقدم التعاون بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13 عن طريق أشرف المهديوي، وتعادل للنصر مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 26.

النصر يلاقي التعاون، على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة دوري روشن.

وكان النصر قد حقق فوزًا كبيرًا على منافسه الاتحاد بنتيجة 5-2، الثلاثاء الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر بالدوري السعودي.

ويدخل النصر المباراة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع، وفي جعبته 34 نقطة.