كريستيانو رونالدو ينال إنذارا بعد انفعاله على الحكم (فيديو)
نال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، إنذارا في مواجهة التعاون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وأشهر حكم المباراة محمد الهويش، الإنذار لرونالدو في الدقيقة الـ11 بعدما لحق به النجم البرتغالي معترضا على قرار احتساب ركلة جزاء لفريق التعاون وقام بجذبه من يده، ليقوم الهويش بإشهار الكارت الأصفر في وجه رونالدو على الفور.
وتقدم التعاون بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13 عن طريق أشرف المهديوي، وتعادل للنصر مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 26.
النصر يلاقي التعاون، على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة دوري روشن.
وكان النصر قد حقق فوزًا كبيرًا على منافسه الاتحاد بنتيجة 5-2، الثلاثاء الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر بالدوري السعودي.
ويدخل النصر المباراة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع، وفي جعبته 34 نقطة.