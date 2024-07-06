أول قرار من نادي مودرن سبورت تجاه أسرة أحمد رفعت‎ بعد وفاته

اتخذ نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، قرارا رسميا بصرف قيمة عقد الراحل أحمد رفعت، لاعب الفريق، والذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، إثر معاناة مع المرض، كاملا لأسرته كل عام.

ورحل أحمد رفعت نجم نادي مودرن سبورت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 31 عامًا.

وقال وليد دعبس في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه يعيش في صدمة كبيرة بسبب وفاه رفعت، خاصة وأنه كان من المميزين في الفريق وصاحب أخلاق عالية.

وأضاف: "أحمد رفعت كان يخطط للعودة إلى التدريبات بشكل تدريجي بعد تحسن حالته الصحية خلال الفترة الماضية".

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وتابع: "أي قرار يتم اتخاذه تجاه أسرته فهو قليل على ما حدث لأحمد رفعت خلال الفترة الماضية، خاصة أثناء مرضه".

وسبق وتعرض رفعت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، مارس الماضي خلال شهر رمضان الكريم، تم نقله على إثرها على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقرر مغادرته المستشفى شهر أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة لكن في منزله.

وظهر رفعت في لقاء تلفزيوني أخيرا عبر قناة "إم بي سي مصر2"، ليحكي عن أزمته الصحية التي كانت وراءها أسباب نفسية، وتحدث عن أمله ورغبته في العودة لممارسة كرة القدم.