مفاجآت في مباراة الهلال والفيحاء

تشهد مواجهة الهلال والفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض مفاجآت مرتقبة لجماهير الهلال.

ويستضيف حامل لقب الدوري السعودي منافسه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة.

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ويحتفل الهلال بذكرى تأسيسه باحتفالات خاصة تبدأ مساء اليوم الجمعة خلال مباراة الفيحاء وتستمر حتى يوم 21 أكتوبر الجاري.

وتأسس الهلال يوم 16 أكتوبر 1957 قبل 67 عاماً كاملة ، وحقق العملاق السعودي العديد من الألقاب والإنجازات في تاريخه على رأسها الوصول لوصافة كأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي خالد الشنيف إن مباراة الهلال والفيحاء ستشهد مفاجآت مدوية لجماهيره ضمن احتفالية ذكرى التأسيس.

وأعلن الهلال في تغريدة سابقة بموقع إكس أن الاحتفالية ستشهد ارتداء الفريق قميصاً استثنائياً لعب به الهلال من قبل عام 1978 بمشاركة النجم البرازيلي المونديالي ريفيلينو.

وسيتم إزاحة الستار أيضاً عن متحف نادي الهلال الذي يشمل مقتنيات وصوراً للعديد من أساطير لعبت باسم الفريق السعودي بجانب الكؤوس والبطولات التي حققها الهلال عبر تاريخه.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الهلال إقبالاً جماهيرياً من مشجعي الفريق السعودي للاحتفال بذكرى التأسيس.