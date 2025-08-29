ينفق على عشيقته ويترك ابنتيه بلا علاج".. واندا نارا تفضح إيكاردي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تصدّرت قضية انفصال عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا عن مواطنها ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق أحاديث وسائل الإعلام حول العالم.

وانفصل إيكاردي عن واندا نارا، في شهر أكتوبر 2023، بعدما أنجب منها ابنتيه إيزابيلا وفرانسيسكا.

وبعيدًا عن التوصل إلى اتفاق وادي، لا يزال الزوجان السابقان عالقين في صراع يمزج بين اتهامات بالخيانة الزوجية، و علاقات رومانسية جديدة، وتخلف عن السداد المالي لنفقة الأبناء.

ولا تُعطي واندا نارا الأولوية إلا لأمر واحد وهو سلامة ابنتيها إيزابيلا وفرانسيسكا، وهو ما دارت حوله بوادر أزمة مشتعلة بين الثنائي في الساعات الماضية.

ووفقًا للتقارير، يُزعم أن إيكاردي توقف، منذ يوليو الماضي، عن دفع التأمين الصحي الخاص الذي كان يغطي بناته و واندا نارا نفسها.

وكان الدفع يتم تلقائيًا من خلال بطاقة اللاعب، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أن إيكاردي ألغى - على الأرجح - ذلك الحساب، مما تسبب في دين كبير لشركة التأمين.

ووفقًا للصحفية لورا أوبفال على قناة بوندي للبث المباشر، وصل الوضع إلى نقطة تحول عندما طلبت واندا طبيبًا في المنزل لابنتها إيزابيلا، لكن طلبها رُفض لعدم السداد.

واستجابةً لذلك، قررت سداد الديون المتراكمة شخصيًا للتأمين الصحي الخاص، والتي بلغت أكثر من 8 ملايين بيزو (أكثر من 17,637 جنيهًا إسترلينيًا).

وبهذه الطريقة، ضمنت استمرار حصول بناتها على الخدمات الصحية دون الاعتماد على تصرفات شريكها السابق أو عدم تصرفه.

وأوضحت أوبفال: "اليوم، سددت واندا كامل دين التأمين الصحي الخاص، الذي تجاوز 8 ملايين (أكثر من 17,637 جنيهًا إسترلينيًا)". وقارن الصحفية هذه النفقات بقرارات لاعب كرة القدم قائلًة: "بين رحلات والدة سواريز إلى تركيا، وأطفاله الثلاثة، والمربية، أمضى ماورو 31 شهرًا دون أن يدفع التأمين الصحي الخاص".

بالإضافة إلى النزاع حول التغطية الطبية، لدى ماورو إيكاردي دين قانوني آخر مع بناته: 112 ألف دولار نفقة أطفال غير مدفوعة. ونتيجةً لهذا التقصير، أفادت التقارير أن المحاكم صادرت أحد ممتلكاته، المعروف باسم "بيت الأحلام".

ورغم هذه الإجراءات القانونية، صرّحت واندا بأنها تواصل تغطية جميع نفقات أطفالها بمفردها، ولهذا السبب، فإن كل رحلة أو مشروع مهني تقوم به، حتى عندما تكون هدفًا للنقد على وسائل التواصل الاجتماعي، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحاجتها إلى دخل لإعالة أسرتها.