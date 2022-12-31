أسرار ما قبل التوقيع للنصر.. ما المكالمة التي انتظرها كريستيانو رونالدو ولم تأت؟

وقع كريستيانو رونالدو عقد انضمامه إلى نادي النصر السعودي، ظهر الجمعة، في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن سافر رئيس وقادة النادي السعودي إلى العاصمة الإسبانية لحسم الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في منتصف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولقد مر 40 يومًا من التوتر من صعود وهبوط في المفاوضات التي كانت شبه مغلقة لعدة أيام، لكنهم كانوا دائمًا في انتظار الاجتماع الأخير والنهائي مع رئيس النادي السعودي نفسه.