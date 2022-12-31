أسرار ما قبل التوقيع للنصر.. ما المكالمة التي انتظرها كريستيانو رونالدو ولم تأت؟
وقع كريستيانو رونالدو عقد انضمامه إلى نادي النصر السعودي، ظهر الجمعة، في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن سافر رئيس وقادة النادي السعودي إلى العاصمة الإسبانية لحسم الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في منتصف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
ولقد مر 40 يومًا من التوتر من صعود وهبوط في المفاوضات التي كانت شبه مغلقة لعدة أيام، لكنهم كانوا دائمًا في انتظار الاجتماع الأخير والنهائي مع رئيس النادي السعودي نفسه.
وأنكر رونالدو كل شيء في منتصف كأس العالم، لكنه في تلك اللحظة كان يعلم أن مستقبله اقترب من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي ذلك الوقت، لم يكن رونالدو يريد أي تشتيت، لكن المفاوضات كانت تتقدم وكان المهاجم على علم بكل شيء.
وبدأ كل شيء في الوقت الذي أجرى فيه رونالدو مقابلة كانت تعني نهاية مسيرته كلاعب في مانشستر يونايتد وأكثر من ذلك بكثير.
ومنذ تلك اللحظة علم المهاجم البرتغالي بعرض النصر، لكنه أدرك أيضًا أن استمراره في أوروبا والمشاركة في دوري الأبطال كان مستحيلًا عمليًا.
وأضافت "ماركا" أن المفاوضات اللاحقة قام بها ريكاردو ريغوف المقرب جدًا من رونالدو لسنوات عديدة والذي حمل عبء الاتفاق حتى بعد ظهر الجمعة، حيث لم يشارك وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز في انتقاله إلى النصر.
وكانت العاصفة التي حدثت خلال المونديال، أولا مع تبديله أمام كوريا الجنوبية ثم الإقصاء من البطولة أمام المغرب، دفعت كريستيانو رونالدو إلى الاستقرار في مدريد في غياب التزامه مع أي فريق.
وخلال تلك الأيام التي وطأت فيها قدمه مركز تدريب فالديبيباس مرة أخرى، انتظر مكالمة لم تأت من ريال مدريد.
وتم تغذية الشائعات، ولكن دون أي أساس وعلم رونالدو بذلك.
وانتهى الانتظار عندما وجد النصر مخرجًا للعديد من لاعبيه وأوقف مفاوضاته مع لاعبين آخرين وصاغ اتفاقيات تجارية مختلفة سيصبح بها كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجرا في العالم.
والقصة التي بدأت "ماركا" سردها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سيكون لها نهاية سعيدة عندما يظهر رونالدو في الرياض يوم الاثنين المقبل.
وأعلن نادي النصر ضم المهاجم البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025، حيث وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر عقدا مع النجم الكبير البالغ عمره 37 عاما.