بعدما تخلى عنه رونالدو.. نجم النصر السعودي يحدد وجهته القادمة

حدد النجم البرتغالي أوتافيو لاعب النصر السعودي وجهته المقبلة في ظل عدم رغبة جورجي جيسوس مدرب الفريق في الاعتماد عليه.

وأعلن نادي النصر السعودي عن قائمة الفريق التي غادرت إلى معسكر النمسا دون أن تشهد تواجد أوتافيو وإيمريك لابورت.

وتردد أن اللاعب البرتغالي يملك عروضا من الأهلي السعودي وبالميراس البرازيلي، لكن موقفه لم يحسم بشكل كامل.

ووفقا لتقارير محلية سعودية، فإن اللاعب اشترط الحصول على 15 مليون يورو من أجل تسوية عقده مع النادي والرحيل هذا الصيف.

الوجهة المفضلة

وفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن أوتافيو يفضل العودة إلى نادي بورتو البرتغالي الذي تألق في صفوفه قبل الانتقال إلى النصر بطلب من كريستيانو رونالدو.

والمثير أن رونالدو لم يتدخل في طلب جيسوس برحيل أتافيو، بعكس التقارير التي شددت على رغبته في بقاء المدافع محمد سيماكان.

أوتافيو منذ انتقاله إلى النصر في أغسطس 2023، مقابل 60 مليون يورو من بورتو، شارك في 88 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة.