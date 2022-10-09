دوري أبطال أفريقيا: الوداد حامل اللقب يخسر في نيجيريا من ريفرز يونايتد

خسر الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2-1 خارج أرضه أمام ريفرز يونايتد النيجيري في ذهاب دور 32 للبطولة اليوم الأحد.

وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 32 عن طريق المهاجم السنغالي بولي سامبو جونيور إثر هجمة مرتدة.

وأدرك ريفرز، الذي تأسس عام 2016 إثر اندماج ناديي شارك ودولفينز، التعادل بعد ثلاث دقائق بواسطة مالاشي أوهاووما بعدما تسلم تمريرة في العمق وتوغل بين ثلاثة مدافعين ليضع الكرة في مرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي.

وسجل ريفرز هدف الفوز في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب الوسط الغاني بول أكوا.

ويحتاج الوداد، البطل ثلاث مرات، للفوز 1-صفر في مباراة الإياب في الدار البيضاء الأسبوع المقبل بينما سيبحث ريفرز عن التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل لدور المجموعات.