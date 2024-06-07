الهلال يتخلص من 5 لاعبين دفعةً واحدة

ويسعى نادي الهلال لتجديد دماء الفريق بقوة الموسم المقبل، بالاستغناء عن عدة لاعبين وضم آخرين عالميين، خاصة أن الموسم سيشهد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة على أرضها في صيف العام المقبل، للمرة الأولى، وبنظام جديد بمشاركة 32 فريقًا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويشارك الهلال في البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا قبل عامين.