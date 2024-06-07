الهلال يتخلص من 5 لاعبين دفعةً واحدة
اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قرارا بالتخلص من 5 لاعبين دفعة واحدة، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، فإن نادي الهلال يستهدف الاستغناء عن 5 لاعبين.
وقال العجلان: "هذا الخماسي، هم: حارس المرمى حبيب الوطيان، وثنائي قلب الدفاع محمد جحفلي ومتعب الحربي، وعبدالإله المالكي، والمهاجم صالح الشهري".
ورفض الهلال فكرة تمديد عقد محمد جحفلي وصالح الشهري بعد نهاية عقديهما، للعديد من الأسباب أبرزها وجود عدد كبير في الخط الدفاعي بقيادة البليهي وكوليبالي وحسان تمبكتي، بجانب وجود ألكسندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان مع مالكوم في الخط الهجومي.
ويسعى نادي الهلال لتجديد دماء الفريق بقوة الموسم المقبل، بالاستغناء عن عدة لاعبين وضم آخرين عالميين، خاصة أن الموسم سيشهد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة على أرضها في صيف العام المقبل، للمرة الأولى، وبنظام جديد بمشاركة 32 فريقًا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويشارك الهلال في البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا قبل عامين.
ويبدو أن الهلال السعودي يريد أن يكون خصمًا صعبًا وينافس على البطولة الجديدة من خلال الصفقات المدوية، كما فعل في الصيف الماضي مع نيمار، وروبن نيفيز، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وغيرهم.
ويستهدف الهلال تقليص عدد اللاعبين المحليين في قائمته، بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا، بينهم 10 أجانب، علمًا أن قوائم الأندية في الموسم الماضي شملت وجود 30 لاعبًا.
وكان الهلال قد كتب التاريخ الموسم المنتهي بالتتويج بالثلاثية المحلية: "دوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والسوبر السعودي"، من دون أية هزيمة.