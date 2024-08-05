يخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة مرتقبة ضد فرنسا، مساء اليوم الاثنين، في ختام دور الأربعة لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

ويلعب الفائز ضد إسبانيا في المباراة النهائية، بينما يواجه الخاسر منافسه المغرب لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024:

المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي يعلن تشكيل الفراعنة للمباراة

المدرب تييري هنري يعلن تشكيل منتخب فرنسا

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: كرة عرضية من زيزو أبعدها دفاع فرنسا

الدقيقة 2: تسديدة من إبراهيم عادل بجانب القائم

الدقيقة 4: حمزة علاء حارس مصر يبعد تسديدة قوية ويتابعها حسام عبد المجيد خارج الملعب

الدقيقة 11: تسديدة قوية من مايكل أوليس أبعدها حسام عبد المجيد.

الدقيقة 13: تصويبة أرضية من زيزو لاعب مصر في يد الحارس الفرنسي.

الدقيقة 20: دفاع فرنسا يبعد كرة سريعة من خطأ لمصر على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 24: ضربة رأس ضائعة من حسام عبد المجيد وبعدها رأسية من عمر فايد بلا فاعلية

الدقيقة 30: زيزو يطالب بخطأ ضد لاعب فرنسا بلا مخالفة في رأي الحكم

الدقيقة 37: كرة عرضية سريعة من محمد شحاتة لاعب منتخب مصر أبعدها دفاع فرنسا

الدقيقة 40: القائم يرد محاولة خطيرة لصالح فرنسا

نهاية الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين دون أهداف

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 49: كرة خطيرة لصالح فرنسا من جانب لاكازيت

الدقيقة 51: تسديدة قوية من جانب مايكل أوليس أنقذها الحارس حمزة علاء

الدقيقة 59: فرصة قريبة من لاكازيت ضاعت بجوار القائم

الدقيقة 62: محمود صابر يحرز هدف التقدم لصالح مصر من تسديدة قوية سكنت شباك فرنسا

الدقيقة 63: فرصة خطيرة من لاكازيت أبعدها الحارس حمزة علاء

الدقيقة 65: انفراد ضائع من فرنسا بتدخل حمزة علاء

الدقيقة 68: مطالبات فرنسية بضربة جزاء ضد عمر فايد ولكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة

الدقيقة 71: تسديدة بعيدة من زيزو

الدقيقة 75: فرصة مزدوجة للمنتخب الفرنسي أبعدها القائم مرتين في أخطر محاولات المباراة