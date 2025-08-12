قبل كريستيانو رونالدو.. من هو صديق جورجينا رودريغيز "الغامض"؟

كتب: نور الدين ميفراني

كشفت جورجينا رودريغيز عن قرب زواجها من صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد علاقة استمرت منذ 2016 والكثير من التكهنات حول زواجهما رسميا.

ويملك النجم البرتغالي وصديقته جورجينا رودريغيز ابنتين وهما الانا (7 سنوات) وبيلا (3 سنوات).

جورجينا رودريغيز البالغة من العمر، 31 عامًا تعرفت وارتبطت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2016 حين كان يلعب لريال مدريد لكن حياتها العاطفية قبله لم تكن مكشوفة.

وكشفت وسائل إعلام سابقا عن كون المؤثرة الإسبانية كانت لها علاقة سابقة في فترة المراهقة حين كانت في الثانوية مع مصور فوتوغرافي حالي اسمه خافيير هيرنانديز بينيرو "خافي" من مدينة هويسكا.

وارتبطت جورجينا رودريغيز بالشاب خافي في الفترة الثانوية وخلال 5 سنوات وكانا يدرسان بنفس المعهد حيث كشف بنفسه عن العلاقة في برنامج تلفزيوني وقال حول علاقته بصديقة كريستيانو رونالدو: "قضينا الكثير من الوقت معا بين سن 13 و18 سنة كنا في نفس الفصل لمدة عام وبعد ذلك وعلى الرغم من كوننا كنا في فصول مختلفة حافظنا على العلاقة".

وأضاف خافي: "كان لدينا نفس المجموعة من الأصدقاء والحقيقة هي أنني لا أستطيع أن أقول سوى أشياء جيدة عنها وأضحك عندما أتذكر محادثاتنا".

ويعيش خافي المصور الفوتوغرافي حاليا في جزر الكناري بينما جورجينا اقتربت من تحقيق حلمها والزواج رسميا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتعيش معه في الرياض العاصمة السعودية.