3 صور رائعة لنجم ريال مدريد إندريك وصديقته بالزي الياباني (شاهد)

يواصل البرازيلي إندريك فيليبي، نجم ريال مدريد، احتفاله بشهر العسل مع زوجته العارضة والمؤثرة غابرييلي ميراندا، حيث حرصا على السفر إلى اليابان لقضاء وقت مميز خلال فترة التوقف والراحة الحالية للميرنغي.

وفي الـ18 من يوليو الجاري احتفل إندريك بزفافه على غابرييلي ميراندا، وسط حضور عائلي محدود.

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وجاء حفل الزفاف بعد مرور 10 أشهر على زواجهما المدني الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2024، إذ وصفت غابرييلي مراسم هذا العام بأنها "الزواج الرسمي"، وكتبت عبر حسابها: "اليوم نسير معاً".

يذكر أن الثنائي بدأ المواعدة في أكتوبر 2023، ووقَّع على "عقد مواعدة" يحدّد شروط استمرار العلاقة، رغم معرفة قصيرة لم تتجاوز 6 أشهر حينها.

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ونشر الثنائي عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي صورًا خلال قضائهما وقتًا رائعًا في اليابان، حيث حرصا على ارتداء الملابس اليابانية الشهيرة "الكيمونو".

وفي الوقت نفسه، يخوض إندريك سباقًا مع الزمن من أجل التعافي الكامل من إصابة عضلية متكررة تعرض لها نهاية مايو الماضي، حرمته من الظهور في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد، حيث كان من المتوقع أن يكون أحد نجوم البطولة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن إندريك أصر على تخصيص جزء من فترة شهر العسل لمواصلة برنامجه التأهيلي الصارم تحت إشراف مدرب خاص وأخصائي علاج طبيعي، على أمل اللحاق بتدريبات الفريق يوم الـ4 من أغسطس المقبل في فالديبيباس.

ويأمل اللاعب في أن يكون جاهزًا بدنيًّا للظهور مجددًا تحت قيادة تشابي ألونسو بحلول منتصف سبتمبر، بعد فترة التوقف الدولي.