بكاء دي ماريا بعد إحرازه الهدف الثاني للأرجنتين في مرمى فرنسا (فيديو)

أجهش أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين بالبكاء، بعد إحرازه هدف فريق بلاده الثاني في شباك فرنسا، خلال مباراة المنتخبين في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وتألق أنخيل دي ماريا وحصل على ركلة جزاء وسجل هدفًا، ليمنح الأرجنتين التقدم 2-0 على فرنسا مع نهاية الشوط الأول لنهائي كأس العالم لكرة القدم

ويحتضن استاد لوسيل نهائي مونديال 2022، اليوم الأحد، حيث تلعب فرنسا حاملة اللقب ضد الأرجنتين في النهائي من أجل اللقب الثالث لأي منهما.

وعقب إحرازه للهدف الثاني واحتفاله مع زملائه، أجهش دي ماريا بالبكاء وسط حماس جماهيري كبير لتقدم الأرجنتين.