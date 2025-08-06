لماذا غاب علي البليهي عن تدريبات الهلال؟

شهدت تدريبات نادي الهلال السعودي، مع انطلاق معسكره التحضيري في ألمانيا، يوم الثلاثاء، غياب علي البليهي، مدافع الفريق الأول، وهو ما أثار تساؤلات الجماهير.

وخضع لاعبو الهلال لتدريبات التقوية والتحمل في صالة الإعداد البدني، بمقر إقامتهم، خلال الحصة التدريبية، بينما ركز المران المسائي على الجوانب الفنية والتكتيكية.

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وبدأ الجهاز الفني المران بتطبيق تدريبات فنية بالكرة، بعدها أخرى تكتيكية متنوعة، واختتمها بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لنادي الهلال، فإن البليهي لم يشارك في التدريب الأخير للفريق الذي أقيم يوم الثلاثاء؛ نظرًا لشعوره بآلام في مفصل القدم.

ولم يحدد الجهاز الطبي مدة غيابه أو طبيعة العلاج الذي سيتلقاه في الفترة المقبلة، قبل خوض أولى المباريات الودية ضد بالينغن الألماني.

وكان البليهي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف "الزعيم" خلال الأيام الماضية، ولكن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي قرر استمراره.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مرانه الصباحي بصورة طبيعية، على أن يلعب ضد بالينغن مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب بيزيربا آرينا.

يذكر أن الهلال انسحب من بطولة كأس السوبر المحلية، وهو ما ترتب عليه معاقبته بغرامة مالية قدرها نصف مليون ريال سعودي، والاستبعاد من المشاركة في النسخة التالية من السوبر حال التأهل إليها.