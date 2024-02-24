نيمار يساعد ألفيس بدفع غرامة "ضحية الاغتصاب"

وأدين الظهير الأيمن الأسطوري، الذي كان جزءًا من الجيل الذهبي في كامب نو، أخيرًا بتهمة الاغتصاب في ملهى ليلي في كتالونيا.

وكان ألفيس معتقلاً منذ يناير/كانون الثاني 2023، وحُكم على الرجل البالغ من العمر 40 عامًا بالسجن أربع سنوات ونصف السنة.

وألزمت المحكمة أيضا داني ألفيس، الذي بدل روايته عدة مرات، وظل مسجونا احتياطيا لأكثر من عام، بدفع 150 ألف يورو (163 ألف دولار) للضحية.

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) تقريرًا قالت فيه إن نيمار تكفل بدفع 150 ألف يورو، قيمة الغرامة بالقضية الخاصة بزميله السابق.

وأمرت المحكمة بأن تذهب هذه الأموال إلى الضحية كتعويض عن الضرر والإصابات، ما أدى إلى تخفيف الحكم النهائي.

ولم يساعد نجم الهلال ألفيس بالمال فحسب، بل ساهمت عائلة نيمار أيضًا بالخبرة القانونية، وبحسب الصحيفة، قامت عائلة نجم الهلال بتوفير أحد كبار محاميهم للدفاع عن ألفيس.