يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في بطولة كأس فيناليسيما، والتي تجمع بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا.

ويزيد قوة هذه المواجهة أنها الأولى بين الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم برشلونة الإسباني السابق والواعد لامين يامال جناح الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا.

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ولم يتم تحديد موعد رسمي لهذه المواجهة، ولكنها ستقام على الأرجح في العام المقبل بين المنتخبين.

وشهدت الساعات الماضية أول تحرك رسمي بشأن هذه المواجهة المرتقبة، والتي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وكشف الصحفي هيرنان كاستيلو عبر حسابه بمنصة إكس عن تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ونادي ريفر بليت بطلب رسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" من أجل مخاطبة الاتحاد الأوروبي "يويفا" لاستضافة هذه المباراة على ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 للمرة الثانية على التوالي بعدما تغلب على كولومبيا في اللقاء النهائي بنتيجة 1-0 ليحتفظ باللقب في النسخة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح منتخب إسبانيا في تحقيق لقب كأس أوروبا "يورو 2024" والتي أقيمت في ألمانيا بعد التغلب على إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وسبق أن أقيمت منافسات كأس فيناليسيما 3 مرات سابقة، وفاز بها منتخب فرنسا على حساب أوروغواي في نسخة 1985.

وحقق أيضًا منتخب الأرجنتين اللقب في نسخة 1993 بفوزه على الدنمارك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وحسم المنتخب الأرجنتيني آخر نسخة لهذه البطولة ضد إيطاليا عام 2022 بعد الفوز بنتيجة 3-0.