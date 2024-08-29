خطوة أخيرة تفصل نجم الاتحاد السعودي عن الدوري الفرنسي

اقترب البرتغالي غوتا، نجم نادي الاتحاد السعودي، من الرحيل إلى صفوف نادي رين الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

واستقرت إدارة نادي الاتحاد على رحيل اللاعب البرتغالي بناء على طلب المدرب الفرنسي لوران بلان.

وقال بلان في تصريحات للصحفيين عقب الفوز بلقاء الجولة الأولى ضد الخلود بهدف نظيف، إن غوتا أصبح خارج حسابات الفريق ولن يكون متواجدًا في الموسم الحالي.

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع إكس عن تواجد غوتا اليوم الخميس في فرنسا من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى نادي رين الفرنسي.

وأشار إلى أن رسوم هذه الصفقة ستتخطى 8 ملايين يورو لصالح نادي الاتحاد السعودي.

وانضم الجناح البرتغالي صاحب الـ 25 عامًا إلى نادي الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من سيلتيك الإسكتلندي في صفقة وصلت قيمتها إلى 29 مليون يورو.

ولكن غوتا قدم مردودًا باهتًا، وسجل 5 أهداف فقط خلال 25 مباراة خاضها مع فريقه السعودي في الموسم الماضي، بخلاف أنه قدم تمريرة حاسمة واحدة.

واستغنى الاتحاد عن العديد من لاعبيه بعد موسم باهت خالٍ من الألقاب، على رأسهم: المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمصري أحمد حجازي، والثنائي البرازيلي رومارينيو، والحارس مارسيلو غروهي، وهارون كمارا.