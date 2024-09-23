إخطار نجم ريال مدريد بفوزه بالكرة الذهبية

زفت صحيفة "ماركا" الإسبانية خبرًا سارًا لعشاق ريال مدريد بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وأكدت الصحيفة أن أحد لاعبي ريال مدريد أُخْطِر بالفوز بالجائزة على أن يُعْلَن عن الأمر في الموعد المحدد من جانب القائمين على الجائزة.

ورُشِّح 7 لاعبين من ريال مدريد للفوز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي، وهم جود بيلينغهام وداني كارفخال وتوني كروس وكيليان مبابي وأنطونيو روديغر وفيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

ومن المقرر أن تُسَلَّم الجائزة في احتفالية ضخمة يوم 28 أكتوبر المقبل، وسيعلن خلالها الفائز بالكرة الذهبية.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه تم إخطار فينيسيوس جونيور بالفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن العام الماضي.

وساهم فينيسيوس بقوة في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بخلاف حصوله على لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

ولم يحقق فينيسيوس لقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، ولكن إنجازه المميز مع ريال مدريد لعب دورًا كبيراً في رفع أسهمه بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وسيعيد فينيسيوس الكرة الذهبية حال حصوله عليها لأحضان اللاعبين البرازيليين بعد غياب منذ حصول مواطنه ريكاردو كاكا عليها عام 2007.