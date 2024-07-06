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رياضة

مدرب البرتغال يرد على تقارير اعتزال رونالدو وبيبي بعد الخروج من يورو 2024

مدرب البرتغال يرد على تقارير اعتزال رونالدو وبيبي بعد الخروج من يورو 2024
رونالدو عقب مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 10:01 ص

حرص روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال الرد على التقارير التي تحدثت عن إمكانية اعتزال كريستيانو رونالدو دوليا، بعد خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وأقصيت البرتغال على يد فرنسا، مساء الجمعة، بركلات الترجيح (3-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وهي البطولة الأخيرة لمهاجم النصر السعودي في كأس أمم أوروبا، كما صرح قبل أيام قليلة.

وتحدث مارتينيز عن مستقبل الثنائي رونالدو وبيبي مع البرتغال، خاصة أن الأول يبلغ من العمر 39 عامًا والثاني وصل إلى 41 عامًا.

وتم توجيه سؤال لمارتينيز، في تصريحات أبرزتها "BBC"، عن أنباء اعتزال رونالدو وبيبي دوليا عند خروج البرتغال من اليورو، ليجيب: "لا.. كل شيء صعب للغاية الآن، ما زلنا نعاني من الهزيمة.. لا توجد قرارات فردية في هذه المرحلة".

 

 

وشارك رونالدو وبيبي في فوز البرتغال باللقب من قبل عام 2016 على حساب فرنسا التي كانت تستضيف البطولة وقتها.

وبعد اللقاء، انهار المدافع البرتغالي بيبي، والذي يخوض بطولته القارية الأخيرة، وانهمرت دموعه بعد أداء رائع خلال المباراة.

وتوجه بيبي لرونالدو الذي قام بمواساته واحتضانه، في لقطة مؤثرة جمعت الثنائي، وهما يودعان آخر بطولة "يورو" يخوضانها.

يورو 2024

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