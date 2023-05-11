نهائي كأس خادم الحرمين: الهلال يسعى لتجاوز أحزانه.. والوحدة يلعب للاستمتاع

ولذلك سيدخل الفريق الملقب بالزعيم المباراة بهدف واحد هو الفوز على الوحدة صاحب المركز 13 بالدوري، والذي يبتعد بخمس نقاط عن منطقة الهبوط؛ من أجل حصد اللقب لإنقاذ موسمه.

وقال دياز في مؤتمر صحفي: "الهلال واللاعبون يعرفون قيمة هذه المباراة وبذلنا جهدا كبيرا من أجل الوصول إليها ونحن مستعدون بشكل جيد.. جميع اللاعبين يتمنون خوض مثل هذه المباريات، وما أتمناه أنا هو الفوز بالكأس".

وأضاف: "فريقنا يملك لاعبين محنكين سبق لهم لعب مثل هذه المباريات الكبيرة ورغبتنا قوية بالحصول على هذه الكأس لتتويج مجهودنا.. كان الموسم صعبا وطويلا نافسنا خلاله على كل الجبهات، والوصول إلى المباريات النهائية ليس بالأمر السهل".

ولم يلعب الهلال منذ خسارته في سايتاما بهدف عكسي سجله لاعبه أندريه كاريو.

وعن إمكانية تكتل فريق الوحدة في النهائي والاعتماد على الهجمات المرتدة قال دياز: "في الهلال اعتدنا على تكتل المنافسين في الخلف. فقط ريال مدريد الذي لعبنا أمامه بشكل دفاعي".