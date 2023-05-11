نهائي كأس خادم الحرمين: الهلال يسعى لتجاوز أحزانه.. والوحدة يلعب للاستمتاع
قال الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال إن فريقه سيسعى جاهدا للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لتتويج جهوده في موسم صعب نافس خلاله على كل الجبهات دون الحصول على ألقاب.
وسيدخل الهلال نهائي كأس الملك كمرشح مفضل أمام الوحدة المتعثر غدا الجمعة، رغم فقد لقبه في دوري أبطال آسيا وتقلص فرصه في الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.
وفقد الهلال لقب دوري أبطال آسيا بعد خسارته 1-صفر أمام أوراوا رد دياموندز الياباني صاحب الأرض في إياب الدور النهائي يوم السبت الماضي.
وكان الهلال بطل آسيا أربع مرات وحامل اللقب قد تعادل 1-1 على أرضه في مباراة الذهاب، ليخسر 2-1 في مجموع المباراتين أمام الفريق الياباني الذي أحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2007 و2017.
ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 26 مباراة، لتصبح فرصته للاحتفاظ بلقبه ضعيفة للغاية.
ولذلك سيدخل الفريق الملقب بالزعيم المباراة بهدف واحد هو الفوز على الوحدة صاحب المركز 13 بالدوري، والذي يبتعد بخمس نقاط عن منطقة الهبوط؛ من أجل حصد اللقب لإنقاذ موسمه.
وقال دياز في مؤتمر صحفي: "الهلال واللاعبون يعرفون قيمة هذه المباراة وبذلنا جهدا كبيرا من أجل الوصول إليها ونحن مستعدون بشكل جيد.. جميع اللاعبين يتمنون خوض مثل هذه المباريات، وما أتمناه أنا هو الفوز بالكأس".
وأضاف: "فريقنا يملك لاعبين محنكين سبق لهم لعب مثل هذه المباريات الكبيرة ورغبتنا قوية بالحصول على هذه الكأس لتتويج مجهودنا.. كان الموسم صعبا وطويلا نافسنا خلاله على كل الجبهات، والوصول إلى المباريات النهائية ليس بالأمر السهل".
ولم يلعب الهلال منذ خسارته في سايتاما بهدف عكسي سجله لاعبه أندريه كاريو.
وعن إمكانية تكتل فريق الوحدة في النهائي والاعتماد على الهجمات المرتدة قال دياز: "في الهلال اعتدنا على تكتل المنافسين في الخلف. فقط ريال مدريد الذي لعبنا أمامه بشكل دفاعي".
مدرب الوحدة يطالب لاعبيه بالاستمتاع أمام الهلال
على الجانب الآخر، طالب خوسيه لويس سييرا مدرب الوحدة صاحب المفاجآت المدوية لاعبيه بالاستمتاع بمواجهة الهلال.
وسيحاول الوحدة، المنتمي لمكة المكرمة، استغلال قرب المسافة مع جدة لحشد جماهيره في مدرجات استاد الجوهرة المشعة لمؤازرة الفريق الذي أقصى الباطن في دور الثمانية ثم النصر في قبل النهائي، ويأمل في مواصلة مفاجآته أمام الهلال.
وسبق للوحدة التتويج باللقب مرتين وبلغ المباراة النهائية خمس مرات آخرها عام 1970 عندما خسر أمام الأهلي.
وقال سييرا في مؤتمر صحفي: "يجب أن نعيش هذا النهائي أكثر من أي وقت مضى. يجب أن نستمر في القتال ونستمتع خلال المباراة وهذه حالة استثنائية للنادي بغض النظر عن أي شيء آخر".
وأضاف: "وجودنا في النهائي شعور رائع وأتمنى أن نقدم مباراة كبيرة أمام الهلال"
وشدد سييرا على أهمية أن يتعامل الفريق مع النهائي بشكل طبيعي وعدم تحميل اللاعبين المزيد من الضغوط، مؤكدا: "الفريق الذي سيقدم مباراة كبيرة ويتسبب بأخطاء أقل هو من سيكسب".
وسيسعى الوحدة لاستغلال تذبذب مستوى الهلال لمواصلة مفاجآته وحصد الكأس للمرة الثالثة في تاريخ النادي.
لكن في كافة الأحوال سيجد الوحدة صعوبة كبيرة في مواصلة مفاجآته بالبطولة عندما يواجه الهلال الساعي لإنقاذ موسمه واقتناص ما قد يكون لقبه الوحيد هذا الموسم.