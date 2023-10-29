ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. منافسة شرسة بين صلاح وهالاند وسون

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، الهدف الثالث لفريقه ليفربول، أمام نوتنغهام فورست، على ملعب "آنفيلد".

كما سجل قائد توتنهام سون هيونغ-مين هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بعد 66 دقيقة أمام كريستال بالاس.

وأخيرًا وضع إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي فريقه في المقدمة أمام يونايتد، خلال قمة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، ثم أحرز الهدف الثاتي ليرتفع رصيده إلى 11 هدفًا.

وأحكم هالاند قبضته على صدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجمي ليفربول وتوتنهام هوتسبير على الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: