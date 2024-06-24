بعد فترة توتر.. سان جيرمان يصالح ميسي (صورة)

حرص نادي باريس سان جيرمان على إزالة حالة التوتر مع لاعبه السابق ليونيل ميسي، الذي لعب ضمن صفوف الفريق الفرنسي لمدة عامين، من خلال تهنئته الأسطورة الأرجنتيني بعيد ميلاده.

ويحتفل ميسي، نجم إنتر ميامى الأمريكي الحالي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ37، فهو من مواليد 24 يونيو العام 1987.

ويتواجد ميسي حاليًا في معسكر منتخب الأرجنتين، الذي يخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، وستكون مباراته المقبلة أمام تشيلي، فجر الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.