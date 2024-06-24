بعد فترة توتر.. سان جيرمان يصالح ميسي (صورة)
حرص نادي باريس سان جيرمان على إزالة حالة التوتر مع لاعبه السابق ليونيل ميسي، الذي لعب ضمن صفوف الفريق الفرنسي لمدة عامين، من خلال تهنئته الأسطورة الأرجنتيني بعيد ميلاده.
ويحتفل ميسي، نجم إنتر ميامى الأمريكي الحالي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ37، فهو من مواليد 24 يونيو العام 1987.
ويتواجد ميسي حاليًا في معسكر منتخب الأرجنتين، الذي يخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، وستكون مباراته المقبلة أمام تشيلي، فجر الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد رحيله عن برشلونة، ليقدم مع الفريق الفرنسي موسمين شابهما التوتر، لا سيما بعد تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 على حساب فرنسا في النهائي، وقال ليونيل في تصريحات بعد ذلك إن ناديه لم يقدم له التقدير المناسب كلاعب فائز ببطولة كبرى مثل كأس العالم، وهو ما رد عليه النادي الفرنسي بانتقاد اللاعب ضمنيًا.
كما أن ميسي دأب في تصريحاته الأخيرة على الحديث بأن المدة التي عاشها في فرنسا لم تكن الأفضل له أو لعائلته.
ولكن يبدو أن النادي الفرنسي أراد تدارك هذه المواقف كلها وقام بنشر صورة لميسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بقميص الفريق من أجل تهنئته بعيد ميلاده الـ37.
وفي 75 مباراة على مدار موسمين، سجل ميسي 32 هدفًا مع باريس سان جيرمان في البطولات جميعها، وقدم 34 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق، وفاز بلقبين في الدوري وبلقب واحد في بطولة درع الأبطال (السوبر الفرنسي).