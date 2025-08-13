سروال داخلي يحمل صورة ميسي.. نيمار يتلقى أغرب هدية (فيديو)

تلقى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس، هدية ربما تكون الأغرب في مسيرته من أحد متابعيه ومشجعيه في الساعات القليلة الماضية.

وعاد نيمار إلى البرازيل بعد رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية بقميص برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ثم اللعب مع الهلال السعودي.

وظهر نيمار مع مشجع في مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما تحدث المشجع بحرارة عن حبه وإعجابه بالنجم البرازيلي الموهوب.

المفاجأة أن المشجع منح نيمار هدية غريبة أثارت دهشة متابعي النجم البرازيلي بعدما أهداه سروالاً داخلياً مطبوع عليه صورته مع ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان.

وتعامل نيمار مع الهدية بشكل ساخر وحاول تحويل الموقف إلى المزاح، ولكنه في النهاية وافق على قبول الهدية.

يشار إلى أن نيمار قد زامل ميسي في صفوف برشلونة في الفترة بين 2013 إلى 2017 قبل أن يرحل النجم البرازيلي بشكل مفاجئ إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وتزامل ميسي ونيمار مجدداً بعد رحيل النجم الأرجنتيني إلى باريس في صيف 2021 حيث لعبا سوياً حتى رحلا عن الفريق الباريسي في صيف 2023، وانضم نيمار للهلال كما انتقل ميسي وقتها إلى إنتر ميامي الأمريكي.