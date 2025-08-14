موعد انضمام كومان لصفوف النصر السعودي

أتم نادي النصر السعودي اتفاقه مع بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب الفريق البافاري، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد مشوار شاق في المفاوضات.

وكانت الصفقة شهدت خلال الساعات الماضية عثرات بسبب رغبة بايرن ميونخ في رفع المقابل المالي لضم كومان عن 30 مليون يورو، حيث كانت ترى الإدارة أن المبلغ المطروح غير مرضٍ اقتصاديًّا، خاصة في ظل تعاقدهم مؤخرًا مع الكولومبي لويس دياز، الأصغر عمرًا من كومان بثمانية أشهر، مقابل 70 مليون يورو.

ولكن بعد الدخول في مفاوضات جديدة، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، إن اللاعب حصل على موافقة بايرن من أجل السفر اليوم لاستكمال إجراءات انتقاله للنصر.

وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن النجم الفرنسي سيغادر مدينة ميونخ خلال الساعات المُقبلة، لكي يتمم عملية الانتقال حيث سيتوجه إلى الصين لإجراء عملية الكشف الطبي والتوقيع الرسمي، موضحا أن الصفقة من المتوقع أن تبلغ في حدود 30 مليون يورو، بعقد لمدة 3 سنوات يربط كومان بالنادي السعودي.

ويتواجد نادي النصر السعودي حاليا في هونغ كونغ لخوض مباريات بطولة السوبر السعودي، التي تنطلق يوم 19 أغسطس الجاري.

وكانت إدارة النصر نجحت في حسم 4 صفقات منذ بداية الميركاتو الصيفي، من خلال تعاقدها مع عبدالملك الجابر، ونادر الشراري، وجواو فيليكس، وإينيغو مارتينيز.

وخاض كومان مع بايرن ميونخ 339 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 72 هدفًا، وصانعًا 71 أخرى.