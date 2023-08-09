رافينيا يصطحب طفله الصغير للملعب قبل مباراة برشلونة وتوتنهام (فيديو)
خطف نجل البرازيلي رافينيا الصغير الأنظار قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد توتنهام في كأس خوان غامبر، الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في آخر استعدادات الفريقين لخوض الموسم الجديد.
وظهر الطفل الرضيع مع النجم البرازيلي خلال التقاط الصورة الجماعية قبل انطلاق المباراة، ما جذب الأنظار إليه، وتداول الجمهور صورته مع والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوج برشلونة بكأس خوان غامبر عقب فوزه على توتنهام بأربعة أهداف لهدفين.
افتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة.
وأدرك أوليفر سكيب التعادل لتوتنهام في الدقيقة 24، وعقب 12 دقيقة أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه.
وبينما كان توتنهام يقترب من الظفر بالبطولة الودية أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 81 عن طريق فيران توريس.
وفي الدقيقة 90 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث للبلوغرانا، وعقب 3 دقائق أضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الرابع لبرشلونة.
وتعد هذه هي المرة الـ46 التي يفوز فيها برشلونة بكأس خوان غامبر من أصل 58 نسخة أقيمت.
وتعود آخر هزيمة لبرشلونة في الكأس الودية إلى عام 2012، حينما خسر من سامبدوريا بهدف دون رد.