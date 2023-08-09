رافينيا يصطحب طفله الصغير للملعب قبل مباراة برشلونة وتوتنهام (فيديو)

خطف نجل البرازيلي رافينيا الصغير الأنظار قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد توتنهام في كأس خوان غامبر، الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في آخر استعدادات الفريقين لخوض الموسم الجديد.

وظهر الطفل الرضيع مع النجم البرازيلي خلال التقاط الصورة الجماعية قبل انطلاق المباراة، ما جذب الأنظار إليه، وتداول الجمهور صورته مع والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.