قنوات تلفزيون وإنترنت.. 4 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي والقادسية

يواجه فريق الأهلي السعودي نظيره القادسية، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مثيرة منتظرة في نصف نهائي كأس السوبر، بحثاً عن مواجهة النصر في نهائي المسابقة المقام في هونغ كونغ.

وحجز النصر مقعده في المباراة النهائية، أمس الثلاثاء، عقب الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات نصف النهائي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة 10، لكن طُرد اللاعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 25 بعد تدخل عنيف ضد حارس الاتحاد.

وتمكن ستيفين بيرغوين من إدراك التعادل للاتحاد في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني، سجل جواو فيليكس هدف الفوز للنصر في الدقيقة 61 بتمريرة حاسمة من كريستيانو رونالدو.

ويخوض القادسية كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بينما شارك "الراقي" في مناسبتين سابقتين وتوج باللقب على حساب الهلال عام 2016.

واستعد الفريقان جيدا لهذه البطولة وانطلاق الموسم الجديد، حيث أقام القادسية معسكرا خارجيا على 3 مراحل في هولندا وإسبانيا وإنجلترا، لعب خلاله أربع مباريات، خسر الأولى وتعادل في الثلاث الأخرى.

بينما أقام "الراقي"، معسكرا على 3 مراحل في النمسا وإيطاليا وإسبانيا وخاض 5 مباريات ودية، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما مقابل خسارة وحيدة، قبل العودة إلى جدة لخوض لقاء ودي آخر فاز به على الرياض 4-2.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في مباراتين، فاز القادسية 1-0 ذهاباً، بينما كسب الأهلي المباراة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية، في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قنوات "ثمانية" عبر قمري النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى التطبيق الخاص بقناة "ثمانية" عبر الهواتف الذكية، بالإضافة لتطبيق جاكو.

تردد قناة ثمانية عبر النايل سات: 12360 عمودي (v)، معدل الترميز 27500.

تردد قناة ثمانية عبر عرب سات: 11919 أفقي (H)، معدل الترميز 27500.