ردّ بيدري، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، على رسالة الاعتذار التي وجهها له توني كروس، قائد منتخب ألمانيا، بعد مواجهتهما في "يورو 2024"، وتدخل النجم الألماني عليه بقوة ما تسبب في إصابته القوية.

وتقدم توني كروس، برسالة اعتذار إلى بيدري، عقب التدخل القوي في مباراة المنتخبين.

وشهدت مباراة إسبانيا، وألمانيا مساء الجمعة، في ربع نهائي يورو 2024، تدخلًا قويًا من كروس، على بيدري في الدقائق الأولى من المباراة، وغادر اللاعب بسببه الملعب.

ومن جانبه نشر الاتحاد الإسباني، بيانًا أكد فيه إصابة بيدري بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى، وخرجت بعض التقارير الصحفية اليوم تؤكد أن مدة العلاج للاعب ستتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وقال بيدري، عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "جئت إلى ألمانيا من أجل اليورو وسأبقى هنا حتى النهاية. لأن الحلم ما زال مستمرًا".

وأضاف: "هذا الأسبوع سيكون للدعم والمساهمة بطريقة أخرى لهذه العائلة الكبيرة، دعمكم ودعم الجميع كان مذهلاً، لقد مرَّت اللحظة الأصعب، وبدأت الطريق للعودة، لأكون قريباً في قمة عطائي مع برشلونة".

وتابع: "شكرًا توني كروس على رسالتك، هذا هو حال كرة القدم وهذه الأمور تحدث، ستظل مسيرتك وإنجازاتك خالدة إلى الأبد".

وكان توني كروس، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بنهاية الموسم الحالي وخروج منتخب ألمانيا من البطولة، وقد شارك صاحب الـ 34 عامًا، في مسيرته 832 مباراة حقق خلالها 36 لقبًا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي البطولة.