العراق يستهل تصفيات كأس العالم بالفوز بخماسية على إندونيسيا (فيديو)

منح بشار رسن التقدم للعراق من تسديدة منخفضة من مدى قريب في الزاوية المنخفضة للحارس لتحتفل الجماهير الحاضرة بقوة بعد 20 دقيقة من البداية.

وبعدها بنحو 15 دقيقة، سجل جوردي أمات لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة عرضية من علي جاسم.

وقلص شاين باتيناما الفارق للفريق الزائر بتسديدة من مدى قريب خدعت جلال حسن حارس العراق قرب الاستراحة.

وجعل أسامة رشيد النتيجة 3-1 للعراق بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء بعد نحو ساعة من اللعب.

ولم يكتف العراق وزاد من غلته التهديفية فسجل يوسف الأمين قبل تسع دقائق من النهاية بعد تمريرة عرضية قبل أن يختتم علي الحمادي خماسية فريقه في الدقيقة 88.