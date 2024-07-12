كواليس جديدة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس (فيديو)

قالت جنة عليوة ، لاعبة منتخب مصر للدراجات ، إنها واثقة من فشل زميلتها شهد سعيد بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وتعرضت جنة عليوة لحادث مروّع أثناء مشاركتها في السباق الرئيسي لبطولة الجمهورية التابعة للاتحاد المصري للدراجات خلال شهر أبريل الماضي.

واتهمت جنة عليوة زميلتها شهد سعيد بتعمد إصابته خلال هذا الحادث، والذي أدى لإصابتها بكسر في الترقوة وارتجاج في المخ من أجل الفوز بالميدالية البرونزية.

وقالت جنة عليوة، أثناء استضافتها بقناة (MBC MASR)، إن شهد سعيد لم تفز بأي سباق محلي، كما أن مشاركتها في الأولمبياد لن تكون في أدوار رئيسة، ولكنها ستخوض تصفيات تمهيدية.

وأشارت إلى أن شهد سعيد لم تعتذر على تصرفها، موضحة أن ما حدث معها أمر غير رياضي أو أخلاقي، كما أنها لن تقبل اعتذارها.

وهاجمت جنة عليوة مدرب منتخب مصر محمد إبراهيم بسبب تصريحاته بأن إصابتها لا تستدعي كل هذه الضجة، ويجب الاكتفاء بحامل ذراع بعد إصابتها في الترقوة.

وقالت:" لا أعلم إن كان مدربًا أو طبيبًا ليتحدث عن إصابتي، وللأسف تعرضت لهجوم من المدرب، واتهامات بالخيانة، لأنني طالبت بحقي في هذه الواقعة".

وتعرضت شهد سعيد للإيقاف لمدة عام بسبب هذه الواقعة، ولكنها ظهرت ضمن البعثة المشاركة في أولمبياد باريس.

وخاطبت وزارة الرياضة مسؤولي اللجنة الأولمبية لإعادة النظر في قرار مشاركة شهد سعيد بأولمبياد باريس.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس يوم الأحد المقبل.