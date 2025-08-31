بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
logo
رياضة

مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام برايتون في الدو...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 3:09 م

واصل مانشستر سيتي، تراجعه المُفاجئ في بداية منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام مضيفه برايتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

أخبار ذات علاقة

عمر مرموش

استفسار مفاجئ.. هل يرحل عمر مرموش عن مانشستر سيتي؟

 

فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه، حيث تمكن من التقدم عبر نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي وجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء بعد مهارة رائعة من زميله عمر مرموش، الذي قام بمراوغة مدافع برايتون قبل أن يمرر كرة ذكية إلى هالاند، الذي لم يتردد في إيداعها في الشباك بسهولة.

 

 

لم يستمر تقدم السيتي طويلًا، حيث تمكّن برايتون من تعديل النتيجة لصالحه في الدقيقة 67، بعد أن حصل على ركلة جزاء، نجح نجمه المخضرم جيمس ميلنر في تحويلها إلى هدف التعادل.

أخبار ذات علاقة

بيب غوارديولا وكول بالمر

مانشستر سيتي يدفع الثمن.. هل ارتكب غوارديولا "كارثة" كول بالمر نفسها؟

 

واستمر الضغط من قبل أصحاب الأرض عن هدف الفوز، الذي تحقق بالفعل في الدقيقة 89، عندما أحرز برايان غرودا الهدف الثاني لفريقه بمهارة استثنائية، حيث تمكن من مراوغة أكثر من مدافع أمامه، قبل أن ينفرد بحارس مرمى السيتي، ترافورد، ويودع الكرة في الشباك مُعلنًا نهاية المباراة لصالح فريقه.

 

 

 

وبهذه النتيجة، يستمر نزيف نقاط السيتي، الذي سقط للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب توقف رصيده عند 3 نقاط، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليصعد إلى المركز العاشر.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC