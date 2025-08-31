مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي، تراجعه المُفاجئ في بداية منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام مضيفه برايتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه، حيث تمكن من التقدم عبر نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي وجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء بعد مهارة رائعة من زميله عمر مرموش، الذي قام بمراوغة مدافع برايتون قبل أن يمرر كرة ذكية إلى هالاند، الذي لم يتردد في إيداعها في الشباك بسهولة.

لم يستمر تقدم السيتي طويلًا، حيث تمكّن برايتون من تعديل النتيجة لصالحه في الدقيقة 67، بعد أن حصل على ركلة جزاء، نجح نجمه المخضرم جيمس ميلنر في تحويلها إلى هدف التعادل.

واستمر الضغط من قبل أصحاب الأرض عن هدف الفوز، الذي تحقق بالفعل في الدقيقة 89، عندما أحرز برايان غرودا الهدف الثاني لفريقه بمهارة استثنائية، حيث تمكن من مراوغة أكثر من مدافع أمامه، قبل أن ينفرد بحارس مرمى السيتي، ترافورد، ويودع الكرة في الشباك مُعلنًا نهاية المباراة لصالح فريقه.

وبهذه النتيجة، يستمر نزيف نقاط السيتي، الذي سقط للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب توقف رصيده عند 3 نقاط، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليصعد إلى المركز العاشر.