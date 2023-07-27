ماركا: باريس سان جيرمان يخطط للموسم المقبل باعتبار مبابي خارج النادي

وتم تطبيق هذا الأمر باستبعاد "مبابي" من الفريق في الجولة التحضيرية في اليابان، وبحسب "ماركا" فإن "مبابي" أمام خيار البيع هذا الصيف أو التجديد.

وكان "مبابي"، البالغ من العمر 24 عامًا، قد أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يُفعّل بند التجديد حتى يونيو 2025، رغم أنه أكد أنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

في المقابل يريد باريس سان جيرمان أن يجدد "مبابي" عقده أو أن يتم بيعه هذا الصيف للحصول على عائد مادي، وتجنب رحيله مجانًا بعد عام واحد.

ويرتبط "مبابي" بالانتقال إلى ريال مدريد، وانضم الهلال لسباق التعاقد مع اللاعب، حيث ذكرت "ماركا" أن النادي السعودي قدَّم عرضًا بقيمة 300 مليون يورو على أن يحصل على راتب 700 مليون يورو.