ماركا: باريس سان جيرمان يخطط للموسم المقبل باعتبار مبابي خارج النادي
كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد في علاقة باريس سان جيرمان مع لاعبه الشاب كيليان مبابي.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن رغبة باريس سان جيرمان ألا يبقى مع الفريق، الموسم المقبل، إلا من سيتم الاعتماد عليه.
وأضافت أن "باريس سان جيرمان" سيقوم بالتحضير للموسم الجديد باعتبار أن مبابي سيكون خارج الفريق الموسم المقبل، وأن هناك قناعة تامة أن اللاعب سيغادر هذا الصيف.
وتم تطبيق هذا الأمر باستبعاد "مبابي" من الفريق في الجولة التحضيرية في اليابان، وبحسب "ماركا" فإن "مبابي" أمام خيار البيع هذا الصيف أو التجديد.
وكان "مبابي"، البالغ من العمر 24 عامًا، قد أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يُفعّل بند التجديد حتى يونيو 2025، رغم أنه أكد أنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
في المقابل يريد باريس سان جيرمان أن يجدد "مبابي" عقده أو أن يتم بيعه هذا الصيف للحصول على عائد مادي، وتجنب رحيله مجانًا بعد عام واحد.
ويرتبط "مبابي" بالانتقال إلى ريال مدريد، وانضم الهلال لسباق التعاقد مع اللاعب، حيث ذكرت "ماركا" أن النادي السعودي قدَّم عرضًا بقيمة 300 مليون يورو على أن يحصل على راتب 700 مليون يورو.
لكن "مبابي" رفض عرض الهلال، ويبدو أنه لا يفكر إلا في اللعب لريال مدريد، كما قالت "ماركا".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مبابي" يعلم أن الوقت لصالحه، ورغم أن باريس سان جيرمان يمكنهم تجميد اللاعب إلا أن النادي لا يمكنه إجبار اللاعب على المغادرة.
وانضم "مبابي" بنظام الإعارة من موناكو لباريس سان جيرمان، صيف العام 2017، قبل أن تتم الصفقة بنظام انتقال دائم، في 2018، مقابل 180 مليون يورو.
وكان عقد "مبابي" ينتهي، في يونيو 2022، وكان حينها قريبًا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في التجديد لموسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.