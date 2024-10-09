محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بـ"لقب جديد" (فيديو)

فاجأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، زميله في منتخب مصر عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بلقب جديد، خلال التدريبات التي جمعتهما في معسكر الفراعنة الحالي.

وانضم الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، إلى معسكر منتخب مصر المقام في الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهتي موريتانيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا، يوم 11 أكتوبر في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وبعدها يحل منتخب مصر ضيفًا على موريتانيا، في الجولة الرابعة، يوم 15 أكتوبر.

وعرضت قناة "أون تايم سبورتس" لقطات من تواجد صلاح ومرموش في التدريبات، حيث وصف نجم ليفربول زميله في فرانكفورت بأنه "الفتى الذهبي"؛ إذ كان يمازحه قبل بدء التدريبات.

وحقق مرموش بداية رائعة مع آينتراخت فرانكفورت؛ إذ اشترك في تسجيل 16 هدفا بجميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

ويتربع مرموش على صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، فيما سجل هدفا آخر في شباك بشكتاش التركي بمرحلة الدوري في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتواجد مرموش على رادار عدة أندية من الدوري الإنجليزي، على رأسها ليفربول، وآرسنال، ومانشستر يونايتد ووست هام.

فيما يحتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة أصحاب أكبر المساهمات التهديفية في الدوريات الكبرى بالقارة العجوز، حيث ساهم نجم ليفربول في 11 هدفا، إذ أحرز 6 أهداف وصنع 5 أخرى بمختلف المسابقات.

يذكر أن منتخب مصر، يتواجد في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، بجانب كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا.

وكان منتخب مصر فاز في مباراتي الجولة الأولى والثانية أمام كاب فيردي وبوتسوانا ويتصدر ترتيب المجموعة بـ6 نقاط.