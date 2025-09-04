حديث العالم.. مَن رجل الأعمال البرازيلي الذي منح نيمار أكثر من مليار دولار؟

تصدر اسم النجم البرازيلي نيمار، قائد فريق سانتوس، أحاديث الأوساط الكروية الرياضية العالمية، بعد أن ارتبط اسمه بالحصول على أكثر من مليار دولار أمريكي من جانب رجل أعمال برازيلي.

نيمار عاد إلى البرازيل بعد رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ثم تجربة مع الهلال السعودي.

وكوّن نيمار ثروة طائلة من مسيرته الكروية التي شهدت العديد من الإنجازات خاصة بقميص برشلونة، ولكنه قد يحصل على مبلغ طائل من رجل أعمال برازيلي.

أخبار ذات علاقة "أتشابه معه كثيراً".. رجل أعمال برازيلي يمنح ثروته الطائلة لنيمار

مَن رجل الأعمال؟

أفادت تقارير صحفية برازيلية بأن رجل أعمال يبلغ 31 عاماً في ولاية ريو غراندي قرر تسمية نيمار وريثاً وحيداً له حال وفاته.

أخبار ذات علاقة صديقة نيمار السابقة تغازل لاعب فلامنغو بتعليق مثير (صورة)

وأثارت هذه القصة المتداولة دهشة المتابعين، خاصة أن رجل الأعمال المذكور لا تربطه أي صلة قرابة بنيمار، بخلاف أنه رفض الإفصاح عن هويته ولم يتم نشر أي معلومات عنه سوى كونه في مطلع الثلاثينات من عمره ويسكن في ولاية ريو غراندي.

وتم توثيق هذه الوصية في مكتب حكومي رسمي في مدينة بورتو أليغري يوم 12 يونيو الماضي، ولكن القصة لم تنتشر إعلامياً سوى خلال الساعات الماضية.

ويشمل الميراث عقارات ومبالغ طائلة تتخطى مليار دولار أمريكي، بخلاف أن رجل الأعمال المذكور تحدث لشبكة UOL حول معاناته الصحية وتفكيره في كتابة وصيته تحسباً لوفاته.

أخبار ذات علاقة نيمار يحرج أنشيلوتي بعد استبعاده من قائمة البرازيل

وأشار رجل الأعمال إلى أن نيمار يذكّره بنفسه، وهو ما جعله يرتبط بقصته بصورة كبيرة ويهديه هذا الميراث.