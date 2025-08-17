وجه متورم.. آثار التدخل العنيف تظهر على حارس برشلونة (صور)

ظهر حارس مرمى برشلونة، خوان غارسيا، بآثار تدخل عنيف خلفت تورمًا واضحًا في وجهه، وذلك بعد المباراة التي جمعت فريقه بضيفه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتمكن الفريق الكتالوني من حسم اللقاء بثلاثية نظيفة، أمام خصم منقوص العدد بعد طرد لاعبيه مانو مورلانيس وفيدات موريكي.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول، بتسجيله هدفين عبر رافينيا (الدقيقة 7) وفيران توريس (الدقيقة 23)، بينما واجه مايوركا صعوبات كبيرة بعد خسارته لاعبيه للطرد.

الطرد الأول كان من نصيب مورلانيس، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (طرد) بعد تدخله القوي على لامين يامال.

أما الثاني كان موريكي الذي طُرد مباشرة بالدقيقة 39 بعد تدخل عنيف على جارسيا، ليترك فريقه بـ9 لاعبين فقط.

صورة صادمة

الصورة الأبرز بعد صافرة النهاية كانت إصابة حارس المرمى، التي أثارت تفاعلًا واسعًا.

بعد نهاية المباراة، شارك جارسيا في لقاء تلفزيوني، حيث ظهر بوضوح تورم نصف وجهه الأيمن نتيجة الاصطدام.