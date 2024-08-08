كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الكولومبي جون دوران، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وكانت إدارة الهلال قد دخلت خلال الأيام الماضية في منافسة مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي؛ من أجل محاولة ضم دوران خلال هذا الصيف.

ويعد جون دوران (20 عاما) واحدا من أهم اللاعبين في أستون فيلا، ويعتبر أحد أفضل المواهب الموجودة في الفريق الإنجليزي بالوقت الحالي.

وأفاد الصحفي "بايب سييرا" بأن المفاوضات بين أستون فيلا، ووست هام، بشأن دوران، والتي كانت متقدمة جدًا، قد توقفت؛ بعد أن رفعت إدارة ناديه سعر بيع عقده من 35 مليون جنيه إسترليني إلى 40 مليوناً.

وأكد الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن إدارة أستون فيلا قررت عدم التفريط في لاعبها الشاب، وتريد الآن الاحتفاظ به ومنحه الرقم 9.

وسبق أن رفض اللاعب الكولومبي عرض الهلال للانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ لرغبته بالاستمرار في أوروبا.

وكان مسؤولو الهلال قد أبدوا رغبتهم في ضم اللاعب الكولومبي بعد رفض فيتور روكي لاعب برشلونة الانضمام إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

ولم يتعاقد الهلال بطل الدوري السعودي والكأس السعودي بالموسم الماضي مع أي صفقات أجنبية منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.