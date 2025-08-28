تقييم مذهل لميسي بعد قيادته إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي (صورة)

نال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقييمًا مذهلًا بعد قيادته فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره أورلاندو سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس، على ملعب "تشيس"، في ديربي فلوريدا، ضمن مباريات الدور قبل النهائي في بطولة كأس الدوريات 2025.

وتأهل نادي إنتر ميامي رسميًّا بهذه النتيجة إلى نهائي كأس الدوريات بعدما قاد ميسي عودة قوية في الشوط الثاني، مانحًا فريقه فوزًا مثيرًا على الغريم أورلاندو سيتي.

أخبار ذات علاقة احتفال رائع لميسي مع أبنائه بعد التأهل لنهائي كأس الدوريات (فيديو)

أخبار ذات علاقة ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات (فيديو)

ميسي سجّل ثنائية في الشوط الثاني في ظهوره الأول بعد الإصابة، فيما وضع تيلاسكو سيغوفيا لمسته الأخيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد عبور بطل نسخة 2023 إلى النهائي لمواجهة لوس أنجلوس غالاكسي أو سياتل ساوندرز يوم الـ31 من أغسطس.

كما ضمن إنتر ميامي مكانًا رسميًّا في بطولة دوري أبطال الكونكاكاف 2026.

وعادل ميسي النتيجة لإنتر ميامي في الدقيقة الـ77 من ركلة جزاء، بعد إقصاء أورلاندو سيتي بعشرة لاعبين إثر طرد ديفيد بريكالو بالبطاقة الصفراء الثانية لعرقلة تاديو أليندي.

ثم وضع النجم الأرجنتيني فريقه في المقدمة بالدقيقة الـ88 بعد جملة ثنائية رائعة مع زميله السابق في برشلونة جوردي ألبا، أنهاها بتسديدة متقنة في شباك الحارس بيدرو غاييسي.

أخبار ذات علاقة لم تقدر على ميسي.. تايلور سويفت توجه "ضربة" لكريستيانو رونالدو

وزادت الحماسة أكثر عندما أضاف سيغوفيا الهدف الثالث في الدقيقة الـ91 بعد تبادل تمريرات سريعة مع لويس سواريز، ليمنح ميامي أفضلية مريحة.

وكان أورلاندو تقدّم أوَّلًا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة قوية من ماركو باشاليتش داخل منطقة الجزاء، لكن الفريق فشل في الحفاظ على تفوقه، ليتحول تركيزه الآن إلى مباراة تحديد المركز الثالث أمام لوس أنجلوس أو سياتل يوم الـ31 من أغسطس، من أجل حجز بطاقة أخرى لدوري أبطال الكونكاكاف.

وبحسب ما رصده موقع "سوفا سكور"، المتخصص في الإحصائيات، فقد نال ميسي التقييم الأعلى في اللقاء بـ"9.0"، وجاء خلفه جوردي ألبا بتقييم "8.2"، ولمس النجم الأرجنتيني الكرة 77 مرة، وجاءت تمريراته الدقيقة بنسبة 82%.