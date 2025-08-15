نجا من "فخ مرعب".. لماذا تجاهل النصر السعودي نجم برشلونة؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

نفى الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الأنباء التي تحدثت عن اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع فران توريس نجم برشلونة الإسباني فيران توريس.

وأكد رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن النصر السعودي لم يتفاوض مع اللاعب الإسباني أو إدارة برشلونة من أجل انتقاله إلى دوري روشن.

ويركز النصر السعودي على حسم صفقة الفرنسي كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني مبتعداً عن فخ التعاقد مع فران توريس.

صفقة توريس بكل المقاييس هي فخ لنادي النصر لعدة أسباب نستعرضها في السطور التالية:

تجربة فاشلة مع مانشستر سيتي

لم يقدم فران توريس من قبل أوراق اعتماده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي دفع 27 مليون يورو من أجل استقدامه.

وعلى مدار موسمين كاملين، لعب توريس 43 مباراة، واكتفى بتسجيل 16 هدفاً، وهو معدل باهت أدى في النهاية إلى رحيله.

المعاناة مع تشافي

يتصور البعض أن توريس تألق بقميص برشلونة بعد تخلصه من معاناة عدم المشاركة مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

الحقيقة أن توريس لم ينجح أيضاً في إقناع المدرب السابق تشافي هيرنانديز وعانى في وجود الأخير في برشلونة.

ولعب توريس 113 مباراة تحت قيادة تشافي، وسجل 25 هدفاً، وقدم 13 تمريرة حاسمة، واستمر في أغلب الوقت على مقاعد البدلاء.

لاعب بعيد عن تشكيل برشلونة الأساس

مر برشلونة بأزمات عديدة، وعانى نقصاً عددياً في خط الهجوم في المواسم الأخيرة، ولكن رغم ذلك لم يجد فران توريس نفسه لاعباً أساسياً.

وجاءت تحركات برشلونة الدائمة لضم مهاجم جديد واستعارة ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعكس عدم القناعة التامة بقدرات توريس.

ورغم غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة لعدة مباريات إلا أن توريس فشل في المشاركة أساسياً واستغلال الفرصة.

التوهج مع فليك لا يكفي

لم يقدم توريس المستوى المأمول سوى مع المدرب الألماني هانز فليك، وهو ما حدث أيضاً لبعض العناصر، مثل: رافينيا، وبيدري وغافي، وغيرهما من نجوم البلوغرانا.

ولكن التوهج مع فليك لا يكفي لأن المدرب الألماني نفسه لا يصنف توريس كلاعب أساس أو عنصر من القوة الضاربة.