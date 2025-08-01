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رياضة

مشاركة صادمة لفتاة ألبانية في مباريات الرجال.. تعرف على ما حدث لها (فيديو)

مشاركة صادمة لفتاة ألبانية في مباريات الرجال.. تعرف على ما حدث لها (فيديو)
اللاعبة الألبانية دجيلزا إسترفاغ مع لامين يامالالمصدر: انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 12:15 م

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

انتشرت كرة القدم بشكل كبير بين الفتيات والسيدات على مستوى العالم مع اهتمام متصاعد من متابعي اللعبة على مدار الأعوام الماضية.

ورغم هذا الانتشار إلا أن اللعبة ما زالت تواجه بعض الصعوبات على صعيد التعامل مع الفتيات، وهو ما تطرقت له لاعبة ألبانية بمنشور مثير للجدل عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

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وفاجأت اللاعبة الألبانية دجيلزا إسترفاغ متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو خلال مباراة لعبت خلالها مع فريق للرجال.

ولجأت دجيلزا لنشر هذا الفيديو لتوجيه رسالة بخصوص التعامل مع لاعبات كرة القدم بصفة عامة.

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 المفاجأة أن اللاعبة الألبانية قدمت لمحات فنية رائعة ومستوى جيدا، واستعرضت مهاراتها ضد لاعب أسقطها بقوة خلال اللقاء.

وعلقت اللاعبة البالغة من العمر 25 سنة على الفيديو قائلة: "بصفتي امرأة في عالم كرة القدم، أواجه صعوبات بسبب التمييز".

وأضافت: "حتى لو كنتُ أقل منهم بدنيا في كثير من الأحيان، لا أسمح لنفسي بأن أُعامل بقلة احترام.. لا أتحدث كثيرًا، بل أُظهر أدائي على أرض الملعب".

وجاء تعليق لاعبة كرة القدم بسبب التقليل من مستوى النساء في رياضة كرة القدم والسخرية منهن، وتعامل اللاعبين معهن بقلة احترام.

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 اللاعبة الألبانية دجيلزا إستريفاغ مولودة في 29 مايو 2000 في ألمانيا من أسرة ألبانية، وبدأت مسيرتها في فريق كرايلسهايم الألماني منذ 2017 في فئة الشابات، ثم لعبت للفريق الأول.

ومنذ العام 2022، تلعب دجيلزا في صفوف فريق واينبيرغ 67 في دوري الدرجة الثانية، وتنشط في خط الوسط المهاجم.

واختارت دجيلزا إيتريفاج منذ 2024 تمثيل منتخب ألبانيا البلد الأصلي لوالديها رغم كونها تتوفر على جنسية ألمانية، وشاركت في 4 لقاءات سجلت خلالها هدفا وحيدا.

 

 

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