توتنهام يوافق على انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ

وحسب ذا أتلتيك وافق توتنهام على العرض الأخير من بايرن ميونخ الذي يزيد عن 100 مليون يورو.

ويصر بايرن ميونخ على تدعيم خط الهجوم بلاعب كبير بعد معاناته في هذا المركز منذ انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني الصيف الماضي.

وفشل السنغالي ساديو ماني في تعويض رحيل ليفاندوفسكي قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي بعد أقل من عام على توقيعه للفريق البافاري.

وهاري كين هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الماضي بعد النرويجي إيرلينغ هالاند الذي تصدر قائمة الهدافين بفارق ستة أهداف عن كين الذي سجل 30 هدفا.