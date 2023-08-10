توتنهام يوافق على انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ
قالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إن نادي توتنهام الإنجليزي وافق على بيع نجم الفريق هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني في صفقة ستتخطى الـ100 مليون يورو.
وبدأت مفاوضات بايرن ميونخ مع توتنهام حول هاري كين منذ أكثر من شهر ونصف حيث قدم بطل الدوري الألماني 4 عروض للتعاقد مع اللاعب.
وحسب ذا أتلتيك وافق توتنهام على العرض الأخير من بايرن ميونخ الذي يزيد عن 100 مليون يورو.
ويصر بايرن ميونخ على تدعيم خط الهجوم بلاعب كبير بعد معاناته في هذا المركز منذ انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني الصيف الماضي.
وفشل السنغالي ساديو ماني في تعويض رحيل ليفاندوفسكي قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي بعد أقل من عام على توقيعه للفريق البافاري.
وهاري كين هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الماضي بعد النرويجي إيرلينغ هالاند الذي تصدر قائمة الهدافين بفارق ستة أهداف عن كين الذي سجل 30 هدفا.
ويعد كين أحد أبرز نجوم كرة القدم حول العالم خلال السنوات الأخيرة حيث قدم مستوى ثابتا مع توتنهام والمنتخب الإنجليزي ما جعله محط اهتمام عدد كبير من أندية العالم.
وكان هاري كين هدفا لأندية باريس سان جيرمان وريال مدريد خلال الصيف الحالي قبل أن يتعاقد النادي الفرنسي مع جونزالو راموس بينما ينتظر النادي الإسباني كيليان مبابي.
ودفع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بقوة نحو إتمام الصفقة منذ توقيعه عقود بايرن ميونخ.
ولعب هاري كين 320 مباراة مع توتنهام سجل خلالها 213 هدفا.