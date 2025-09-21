بعد أن طالبوا بطرده.. حسام عوار يرد على جمهور الاتحاد بـ3 رسائل نارية

في عالم كرة القدم، حيث تتغير الآراء بسرعة بتغير نتيجة مباراة، تتحول الانتقادات أحيانا إلى وقود للنجاح، هذه هي قصة النجم الجزائري حسام عوار مع نادي الاتحاد، اللاعب الذي وجد نفسه في مرمى نيران قطاع كبير من الجماهير خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووُصفت صفقته بـ"الفاشلة" قبل أن تحصل على فرصة حقيقية لإثبات ذاتها.

لكن في الملعب، كانت للحقيقة كلمة أخرى، ورد عوار لم يأتِ عبر تصريحات صحفية، بل عبر 3 رسائل نارية بعث بها إلى كل من شكك في قدراته خلال 4 مباريات متتالية.

الرسالة الأولى: بداية هادئة أمام الأخدود والفتح

مع انطلاق الموسم، كانت كل الأنظار موجهة نحو عوار، في مباراتي الأخدود والفتح، لم يكن الرد مدويًا بعد، بل كان بمثابة إعلان هادئ عن الحضور.

قدم اللاعب لمحات من الجودة التي يمتلكها، وأظهر قدرته على التحكم في إيقاع اللعب في وسط الملعب، وربط الخطوط بلمسات فنية أنيقة.

كانت تلك الرسالة الأولى مفادها: "أنا هنا لألعب كرة القدم، امنحوني بعض الوقت فنحن لا نزال في بداية الموسم"، كانت بداية تُظهر أنه يمتلك ما هو أكثر ليقدمه.

الرسالة الثانية: إثبات القيمة في المحفل الآسيوي

لم يقتصر رد عوار على المستوى المحلي، ففي أول اختبار قاري له بقميص "العميد" في دوري أبطال آسيا للنخبة، أثبت اللاعب أنه يمتلك شخصية المباريات الكبيرة.

تحركاته الذكية بين الخطوط وقدرته على صناعة الفرص أظهرا نضجًا تكتيكيًا افتقده الفريق في بعض الأحيان.

كانت هذه الرسالة بمثابة تأكيد على أن قيمته تتجاوز حدود دوري روشن، وأنه إضافة قادرة على مساعدة الفريق في تحقيق طموحاته القارية، وهو ما كانت تطمح إليه الإدارة عند التعاقد معه.

الرسالة الثالثة: إبداع يُخرس الألسن أمام النجمة

كانت مباراة النجمة هي اللحظة التي انفجر فيها عوار بشكل كامل، مقدما أداءً فرديا استثنائيا كان بمثابة رسالته الأقوى والأوضح.

خلال المباراة، فعل كل شيء ممكن: سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ على زميله، ليحرمه من تتويج مستحق لمجهوده.

لم يستسلم، بل عاد وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، وكأنها ترفض هي الأخرى أن تكتمل لوحته الفنية. كان أفضل لاعبي الاتحاد على الإطلاق، حاضرا في كل مكان بالملعب، يدافع ويهاجم ويصنع اللعب، ليجبر الجميع على الاعتراف بقيمته الفنية الهائلة.

من "صفقة فاشلة" إلى مايسترو لا غنى عنه

من لاعب طالب الكثيرون برحيله، إلى نجم لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيلة الفريق. قصة حسام عوار مع الاتحاد هي درس في كيفية تحويل الضغط والانتقاد إلى طاقة إيجابية.

لقد أثبت أن الرد الحقيقي لا يكون إلا في المستطيل الأخضر، اليوم، لم يعد الحديث عن فشل الصفقة، بل عن كيف أصبح عوار أحد أهم أعمدة الفريق، وباتت الجماهير التي انتقدته بالأمس، هي نفسها التي تصفق له اليوم وتنتظر منه قيادة الفريق نحو المزيد من الانتصارات.