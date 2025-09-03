ليس للبيع.. القادسية يصدم الأهلي السعودي

وجهت إدارة نادي القادسية صدمة لمسؤولي الأهلي السعودي بعد رفضها القاطع التفريط في خدمات لاعب الوسط تركي العمار، بعدما تلقّى الأخير عرضًا رسميًا لشراء المدة المتبقية من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان "الراقي" قد قدّم عرضًا رسميًا لشراء العمار مقابل 30 مليون ريال سعودي، في الوقت الذي رفض فيه اللاعب تجديد عقده مع القادسية.

أخبار ذات علاقة القادسية يوجّه ضربة للنصر في سباق صفقة نجم التعاون

أخبار ذات علاقة عانى من مشكلة ميسي وهرب من مأساة باجيو.. من هو لاعب الأهلي السعودي الجديد؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن آخر تواصل بين الناديين جرى يوم الثلاثاء، حيث أبلغت إدارة القادسية نظيرتها في الأهلي بعدم رغبتها في إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن الرفض لم يكن بسبب المقابل المالي أو ضعف العرض، بل يعود إلى رغبة القادسية في الإبقاء على العمار ضمن مشروع الفريق في المرحلة المقبلة.

ويعد تركي العمار أحد أبرز لاعبي القادسية منذ انضمامه في صيف 2023، حيث شارك في 61 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9.

وكان الأهلي قد ضم 6 صفقات صيفية حتى الآن، على رأسها الفرنسي إنزو ميلوت، ويتطلع النادي لضم صفقتين على الأقل قبل إغلاق باب الميركاتو يوم 10 سبتمبر الجاري.