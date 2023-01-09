طرد لوكاس بودولسكي في مباراة خيرية (فيديو)

أبهر لوكاس بودولسكي، الفائز بكأس العالم مع ألمانيا 2014، الجماهير بسرعته وقوته، لكنه ترك المشجعين في صدمة بعدما تعرض للطرد في مباراة ودية وخيرية بسبب الاعتراض.

وتلقى لاعب بايرن ميونخ وآرسنال السابق البالغ عمره 37 عامًا، والذي يلعب الآن لفريق جورنيك زابجه البولندي، البطاقة الحمراء بعد أن عرقل منافسه في مباراة خيرية تحت رعايته في صالة مغطاة.