طرد لوكاس بودولسكي في مباراة خيرية (فيديو)
بودولسكي تلقى البطاقة الحمراء بعد أن عرقل منافسه في مباراة خيرية تحت رعايته في صالة مغطاة..
أبهر لوكاس بودولسكي، الفائز بكأس العالم مع ألمانيا 2014، الجماهير بسرعته وقوته، لكنه ترك المشجعين في صدمة بعدما تعرض للطرد في مباراة ودية وخيرية بسبب الاعتراض.
وتلقى لاعب بايرن ميونخ وآرسنال السابق البالغ عمره 37 عامًا، والذي يلعب الآن لفريق جورنيك زابجه البولندي، البطاقة الحمراء بعد أن عرقل منافسه في مباراة خيرية تحت رعايته في صالة مغطاة.
وبعد الخطأ، نهض بودولسكي وتوجه للحكم وتحدث إليه وجهًا لوجه، وواصل الاحتجاج ضده.
وغادر اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 إلى مقاعد البدلاء قبل أن يستخدم قارورة لرش المياه باتجاه الملعب.