أهدر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد أغرب فرصة على الإطلاق في مباراة فريقه ضد فولهام الجمعة في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في أولى مبارياته في البريمرليغ عندما سجل الهولندي جوشوا زيركزي، الوافد الجديد على "أولد ترافورد" هدفا متأخرا في ظهوره الأول ليمنح فريقه فوزا 1-صفر على ضيفه فولهام.

وفي الدقيقة الرابعة والأخيرة من المواجهة، كان فريق الشياطين الحمر أمام فرصة مؤكدة لإضافة الهدف الثاني عندما انفرد ماركوس راشفورد بحارس فولهام وقدم كرة داخل مناطق الجزاء لزميله الأرجنتيني غارناتشو الذي كان أمام شباك فارغة لكنه سدد بطريقة رعوانية خارج الإطار ليضيع واحدة من أغرب الفرص.

وكان أليخاندرو غارناتشو ساهم في هدف الانتصار للمان يونايتد بعد أن قدم تمريرة حاسمة لزميله زيركزي في الدقيقة 87 سجل منها هدف الفوز وأهدى فريقه أول 3 نقاط في المسابقة.

وعقب المباراة أظهرت لقطات فيديو المدرب المساعد رود فان نيستلروي وهو يتحدث مع غارناتشو ويدعمه بعد إهدار تلك الفرصة بتلك الطريقة الغريبة وغير المتوقعة.

ويتطلع فريق الشياطن الحمر إلى موسم ناجح بعد التعاقدات الواعدة التي قام بها الفريق خلال ميركاتو الصيف الجاري بانضمام كل من الهولنديين جوشوا زيركزي وماتيس دي ليخت والفرنسي ليني يورو والإنجليزيين ماسون غرينوود وجادون سانشو والمغربي نصير مزراوي.