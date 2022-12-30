بيليه
بيليه
رياضة

صحف رياضية: وفاة الملك بيليه.. كان ملكا.. ولم تكن أربعة أحرف بهذا الحجم من قبل

الصحف تركز على وفاة بيليه عن 82 عاما.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: لم تكن أربعة أحرف بهذا الحجم من قبل

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي الملك بيليه، وكتبت: "بيليه: لم تكن أربعة أحرف بهذا الحجم من قبل".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.

سبورت: توفي الملك بيليه

ركزت الصحيفة على وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه، وكتبت: "الملك، توفي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما ويعتبر أفضل لاعب في كل العصور".

الصحيفة اهتمت بجوردي ألبا مدافع برشلونة وكتبت: "ألبا الجديد".

كما اهتمت بتعادل جيرونا ورايو فاليكانو 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: "ضربات الجزاء تنقذ جيرونا".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.

موندو ديبورتيفو: بيليه أفضل أسطورة في التاريخ

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وكتبت: "بيليه أفضل أسطورة في التاريخ والوحيد الفائز بـ3 كؤوس للعالم توفي عن عمر ناهز 82 عاما".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.

أس: وفاة الملك

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وكتبت: "وفاة الملك 1940-2022".

غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.

ذا صن: الكمال رقم 10

ركزت الصحيفة على وفاة النجم البرازيلي السابق الملك بيليه وتعازي نيمار، وكتبت: "الكمال رقم 10" و"قاد نيمار تكريم "الملك" بيليه، وأعلن: "لقد حوّل كرة القدم إلى فن".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة.

ليكيب: بيليه كان ملكا

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وكتبت: "بيليه كان ملكا".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.

لاغازيتا ديلو سبورت: وداعا أسطورة كرة القدم

ركزت الصحيفة على وفاة النجم البرازيلي بيليه عن عمر ناهز 82 عاما وكتبت: "بيليه 1940-2022 وداعا أسطورة كرة القدم الفائز بـ3 كؤوس للعالم".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم الجمعة.
الدوري الإسباني
المنتخب البرازيلي

Related Stories

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com