صحف رياضية: وفاة الملك بيليه.. كان ملكا.. ولم تكن أربعة أحرف بهذا الحجم من قبل

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي الملك بيليه، وكتبت: "بيليه: لم تكن أربعة أحرف بهذا الحجم من قبل"..ركزت الصحيفة على وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه، وكتبت: "الملك، توفي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما ويعتبر أفضل لاعب في كل العصور".الصحيفة اهتمت بجوردي ألبا مدافع برشلونة وكتبت: "ألبا الجديد".كما اهتمت بتعادل جيرونا ورايو فاليكانو 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: "ضربات الجزاء تنقذ جيرونا"..ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وكتبت: "بيليه أفضل أسطورة في التاريخ والوحيد الفائز بـ3 كؤوس للعالم توفي عن عمر ناهز 82 عاما"..ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وكتبت: "وفاة الملك 1940-2022"..ركزت الصحيفة على وفاة النجم البرازيلي السابق الملك بيليه وتعازي نيمار، وكتبت: "الكمال رقم 10" و"قاد نيمار تكريم "الملك" بيليه، وأعلن: "لقد حوّل كرة القدم إلى فن"..ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وكتبت: "بيليه كان ملكا"..ركزت الصحيفة على وفاة النجم البرازيلي بيليه عن عمر ناهز 82 عاما وكتبت: "بيليه 1940-2022 وداعا أسطورة كرة القدم الفائز بـ3 كؤوس للعالم".