صحف رياضية: وفاة الملك بيليه.. كان ملكا.. ولم تكن أربعة أحرف بهذا الحجم من قبل

ركزت الصحيفة على وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه، وكتبت: "الملك، توفي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما ويعتبر أفضل لاعب في كل العصور".

الصحيفة اهتمت بجوردي ألبا مدافع برشلونة وكتبت: "ألبا الجديد".

كما اهتمت بتعادل جيرونا ورايو فاليكانو 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: "ضربات الجزاء تنقذ جيرونا".