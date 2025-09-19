صفقة منتظرة وتجديد نجم الفريق.. جون إدوارد يزف أخبارا سارة لنادي الزمالك

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اعتقل خلية كانت تصنع صواريخ في رام الله بالضفة الغربية
اقترب جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، من إنجاز ملف شائك ومهم داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال المرحلة القادمة.
وتولى جون إدوارد مهام منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك في شهر يونيو الماضي.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري لكرة القدم حالياً برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري البورسعيدي.
وبحسب قناة TEN فإن جون إدوارد اقترب من التوصل لاتفاق مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.
وارتبط اسم حسام عبد المجيد صاحب الـ 24 عاماً بالرحيل للمنافس التقليدي الأهلي عقب نهاية عقده مع الزمالك.
وأشارت القناة إلى أن جون إدوارد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات لتجديد عقد اللاعب بعد أن تعثرت تحركاته للحصول على عرض أوروبي.
وأكدت أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في مفاوضات التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت للانتقال للزمالك في شهر يناير المقبل.
وأوضحت أن جون إدوارد اقترب من حسم الصفقة لتدعيم خط وسط الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة.