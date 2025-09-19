صفقة منتظرة وتجديد نجم الفريق.. جون إدوارد يزف أخبارا سارة لنادي الزمالك

اقترب جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، من إنجاز ملف شائك ومهم داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال المرحلة القادمة.

وتولى جون إدوارد مهام منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك في شهر يونيو الماضي.

أخبار ذات علاقة أول رد من الزمالك حول رحيل جون إدوارد

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري لكرة القدم حالياً برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري البورسعيدي.

وبحسب قناة TEN فإن جون إدوارد اقترب من التوصل لاتفاق مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

أخبار ذات علاقة رضا عبد العال يصدم مجلس إدارة الزمالك: ارحلوا أفضل (فيديو)

وارتبط اسم حسام عبد المجيد صاحب الـ 24 عاماً بالرحيل للمنافس التقليدي الأهلي عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وأشارت القناة إلى أن جون إدوارد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات لتجديد عقد اللاعب بعد أن تعثرت تحركاته للحصول على عرض أوروبي.

"كواليس تجديد عقد حسام عبد المجيد وهذه حقيقة رحيل جون إدارود بسبب المشاكل المالية في الفريق وإنفراجة في انضمام حامد... Posted by ‎برنامج البريمو‎ on Thursday, September 18, 2025

وأكدت أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في مفاوضات التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت للانتقال للزمالك في شهر يناير المقبل.

أخبار ذات علاقة نفس قصة الشعر.. صورة طريفة لنجم الزمالك ومشجعة تكتسح الإنترنت (شاهد)

وأوضحت أن جون إدوارد اقترب من حسم الصفقة لتدعيم خط وسط الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة.