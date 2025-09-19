إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اعتقل خلية كانت تصنع صواريخ في رام الله بالضفة الغربية

logo
رياضة

صفقة منتظرة وتجديد نجم الفريق.. جون إدوارد يزف أخبارا سارة لنادي الزمالك

صفقة منتظرة وتجديد نجم الفريق.. جون إدوارد يزف أخبارا سارة لنادي الزمالك
تدريبات الزمالكالمصدر: حساب الزمالك عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

اقترب جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، من إنجاز ملف شائك ومهم داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال المرحلة القادمة.

وتولى جون إدوارد مهام منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك في شهر يونيو الماضي.

أخبار ذات علاقة

جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك

أول رد من الزمالك حول رحيل جون إدوارد

 ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري لكرة القدم حالياً برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري البورسعيدي.

وبحسب قناة TEN فإن جون إدوارد اقترب من التوصل لاتفاق مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

أخبار ذات علاقة

رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق

رضا عبد العال يصدم مجلس إدارة الزمالك: ارحلوا أفضل (فيديو)

 وارتبط اسم حسام عبد المجيد صاحب الـ 24 عاماً بالرحيل للمنافس التقليدي الأهلي عقب نهاية عقده مع الزمالك.

حسام عبد المجيد

وأشارت القناة إلى أن جون إدوارد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات لتجديد عقد اللاعب بعد أن تعثرت تحركاته للحصول على عرض أوروبي.

"كواليس تجديد عقد حسام عبد المجيد وهذه حقيقة رحيل جون إدارود بسبب المشاكل المالية في الفريق وإنفراجة في انضمام حامد...

Posted by ‎برنامج البريمو‎ on Thursday, September 18, 2025

وأكدت أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في مفاوضات التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت للانتقال للزمالك في شهر يناير المقبل.

أخبار ذات علاقة

آدم كايد مع مشجعة للزمالك

نفس قصة الشعر.. صورة طريفة لنجم الزمالك ومشجعة تكتسح الإنترنت (شاهد)

 وأوضحت أن جون إدوارد اقترب من حسم الصفقة لتدعيم خط وسط الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC