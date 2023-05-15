لامين يامال يصبح أصغر لاعب في التاريخ يتوج بالدوري الإسباني
حقق يامين يامال لاعب برشلونة رقما مميزا بعدما ضمن البلوغرانا لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022/2023.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لامين يامال بات أصغر لاعب يتوج بلقب الدوري الإسباني في التاريخ، بعمر 15 عاما و305 أيام.
وبات لامين يامال أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الليغا، متجاوزا رقم أنسو فاتي.
ويلعب لامين يامال في فريق برشلونة تحت 19 عاما، لكن تشافي مدرب الفريق الأول اعتمد عليه 7 دقائق أمام خيتافي الشهر الماضي.
وتدرج لامين يامال في الفئات السنية لبرشلونة، حيث يلعب لفريق تحت 19 عاما، وقد تدرج أيضا في الفئات السنية لمنتخب إسبانيا ويلعب لمنتخب إسبانيا تحت 19 عاما.
ويجيد لامين يامال اللعب في الخط الهجومي، وبشكل أكبر على الجهة اليمنى، علما أنه ولد في يوليو 2007 أي أنه يبلغ من العمر 15 عاما.
ويلعب لامين يامال بالقدم اليسرى، وهو من أب من المغرب وأم من غينيا الاستوائية، ويحمل الجنسية المغربية.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن لامين يامال شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة بواقع 245 دقيقة، لم يسجل فيها ولم يصنع.
ويمتد عقد لامين يامال مع برشلونة حتى 2024.
وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني بالفوز 4/2 على إسبانيول، أمس الأحد، وبات رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم على ريال مدريد الثاني الذي حصد 71 نقطة من 34 مباراة.
وهذا اللقب الـ27 في تاريخ برشلونة في الليغا، ويتأخر بـ8 ألقاب عن ريال مدريد البطل التاريخي لليغا برصيد 35 لقبا.