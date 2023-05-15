لامين يامال يصبح أصغر لاعب في التاريخ يتوج بالدوري الإسباني

ويلعب لامين يامال في فريق برشلونة تحت 19 عاما، لكن تشافي مدرب الفريق الأول اعتمد عليه 7 دقائق أمام خيتافي الشهر الماضي.

وتدرج لامين يامال في الفئات السنية لبرشلونة، حيث يلعب لفريق تحت 19 عاما، وقد تدرج أيضا في الفئات السنية لمنتخب إسبانيا ويلعب لمنتخب إسبانيا تحت 19 عاما.

ويجيد لامين يامال اللعب في الخط الهجومي، وبشكل أكبر على الجهة اليمنى، علما أنه ولد في يوليو 2007 أي أنه يبلغ من العمر 15 عاما.

ويلعب لامين يامال بالقدم اليسرى، وهو من أب من المغرب وأم من غينيا الاستوائية، ويحمل الجنسية المغربية.